Ο Ίντρις Έλμπα στο πλευρό της Τέιλορ Σουίφτ στην κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ «Cats»

Ο Ίντρις Έλμπα είναι «σε τελικές συζητήσεις» για να συμμετάσχει στην κινηματογραφική εκδοχή του μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «Cats» του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ, σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Έλμπα θα συμπρωταγωνιστήσει με την Τέιλορ Σουίφτ, την Τζένιφερ Χάντσον, τον Τζέιμς Κόρντεν και τον Ίαν ΜακΚέλεν στην ταινία που θα σκηνοθετήσει ο Τομ Χούπερ.

Το «Cats» ένα από τα διασημότερα μιούζικαλ όλων των εποχών αφηγείται την ιστορία μιας φυλής αιλουροειδών που ονομάζονται Jellicles. Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται για το Jellicle Choice, γιορτή στην οποία μόλις χαράξει η αυγή, ανακοινώνεται από τον Δευτερονόμο που έχει ζήσει πολλές ζωές, το όνομα της γάτας που θα ανέβει στο Heaviside Layer και θα ξαναγεννηθεί σε μια νέα ζωή.

Ο Ίντρις Έλμπα θα υποδυθεί τον Macavity, διαβόητο εγκληματία.

Το μιούζικαλ, το οποίο είναι το τέταρτο μακροβιότερο στην ιστορία του Μπρόντγουεϊ (ανέβηκε πρώτη φορά το 1983 και παρουσιαζόταν για 18 χρόνια) περιλαμβάνει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια θεατρικής σκηνής, όπως το «Memory».

Η παραγωγή της ταινίας «Cats» θα αρχίσει αργότερα φέτος στο Ηνωμένο Βασίλειο και τότε αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλοι συντελεστές.

To «Cats» βασίστηκε στο Old Possum’s Book of Practical Cats του T. S. Eliot, θεατρικού συγγραφέα και μοντερνιστή ποιητή, που βραβεύτηκε με το Νόμπελ λογοτεχνίας το 1948.

Ο Λι Χολ (Billy Elliot) έκανε την προσαρμογή του μιούζικαλ του Γουέμπερ.

Οι Universal και Working Title είναι πίσω από την ταινία που θα αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 20 Δεκεμβρίου 2019.