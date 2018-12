Ο Κρις Νοθ διαψεύδει ότι ο Mr. Big θα πεθάνει στην ταινία «Sex and the City 3»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Κρις Νοθ είναι στην ευτυχή θέση να επιβεβαιώσει ότι το "Sex and the City" είναι ένα "νεκρό" franchise - αλλά είναι εξοργισμένος από τις φήμες ότι ο χαρακτήρας του θα πεθάνει στην τρίτη ταινία.

Ο 64χρονος ηθοποιός υποδύθηκε τον Τζον Τζέιμς "Mr Big" Πρέστον στο "Sex and the City" μεταξύ 1998 και 2010, στις έξι σεζόν της τηλεοπτικής σειράς του HBO και στις δύο μεγάλες εξόδους της στην οθόνη. Ωστόσο, είναι βέβαιος ότι ποτέ δεν θα ερμηνεύσει ξανά τον χαρακτήρα του στην οθόνη - μεγάλη ή μικρή - καθώς όλα τα σχέδια για τη συνέχιση του "Sex and the City" βρίσκονται εκτός συζητήσεων.

"Δεν υπάρχει σειρά, δεν υπάρχει ταινία, δεν υπάρχει τίποτα να συμβαίνει με αυτό, τελείωσε" είπε στην online έκδοση της εφημερίδας "The Sun" λέγοντας με βεβαιότητα ότι ποτέ δεν θα υπάρξει "Sex and the City 3".

Ενώ εμφανίστηκε αρκετά ικανοποιημένος από την αποκάλυψη ότι η σειρά τελείωσε, δεν ήταν ευχαριστημένος από τα δημοσιεύματα ότι ο χαρακτήρας του, ο Mr. Big, θα πεθάνει σε σχεδιαζόμενη τρίτη ταινία.

"Δεν πρόκειται να πεθάνει" επέμεινε ο ηθοποιός, σε δηλώσεις του στο περιθώριο της τελετής των Βρετανικών Βραβείων Ανεξάρτητου Κινηματογράφου, στο Λονδίνο.