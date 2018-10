Οι BTS κατακτούν τον κόσμο

Είναι νούμερο στο iTunes σε περισσότερες από 65 χώρες, έχουν πάνω από 12 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube και είναι το πρώτο συγκρότημα K-pop που βρίσκεται στην κορυφή του αμερικανικού chart.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στις 6 Οκτωβρίου έγιναν το πρώτο νοτιοκορεατικό συγκρότημα που έδωσε συναυλία σε στάδιο της αμερικανικής ηπείρου, στο Citi Field, γήπεδο μπέιζμπολ, στη Νέα Υόρκη. Για τη σημερινή και αυριανή συναυλία τους στο Λονδίνο, στο O2 Arena τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό.

Είναι οι BTS, το συγκρότημα της K-pop (κορεατική ποπ) που κατακτά τον κόσμο.

Είναι εντυπωσιακό το επίτευγμά τους, καθώς ερμηνεύουν τραγούδια των οποίων οι στίχοι είναι κυρίως στα κορεατικά σε ένα κοινό όλων των φυλών.

Οι BTS (Beyond the Scene) ή Bangtan Boys, το επταμελές boy band από τη Νότια Κορέα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους "Love Yourself" σήμερα για πρώτη φορά θα εμφανιστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με αφορμή τη συναυλία τους στο Λονδίνο το BBC συστήνει το Κ-pop συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2013 και έκτοτε σημειώνει τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο.

Οι BTS είναι επτά - Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V και Jungkook και προέρχονται από διάφορα μέρη της Νότιας Κορέας.

Το τελευταίο τους άλμπουμ "Love Yourself: Answer" κυκλοφόρησε τον περασμένο Αύγουστο και κατέκτησε την κορυφή των αμερικανικών charts, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Μουν Τζε-ιν να τους συγχαρεί στο Twitter για την επιτυχία τους.

Η K-pop γεννήθηκε για πρώτη φορά στη Νότια Κορέα τη δεκαετία του 1990 ως μείγμα δυτικής και ασιατικής μουσικής.

Συνδυάζει στοιχεία R & B, pop, hip-hop και rap - τόσο στη μουσική όσο και στον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες εμφανίζονται.

Είναι γνωστή για την εξαιρετικά άψογη παραγωγή, τα προχωρημένα και εκπληκτικά μουσικά βίντεο.

Οι στιλιστικές εμφανίσεις και οι σούπερ συγχρονισμένες χορευτικές φιγούρες είναι επίσης πολύ εντυπωσιακές.

Ο Σκούτερ Μπράνουν, μάνατζερ των Τζάστιν Μπίμπερ και Αριάνα Γκράντε εξηγεί στο BBC: "Αυτές οι εντυπωσιακές εικόνες επιτρέπουν στους θαυμαστές που δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα, να καταλαβαίνουν τη μουσική".

Προκειμένου να γίνει ένα επιτυχημένο είδος, η K-pop μουσική έπρεπε να γίνει διεθνής.

Τελικά γνώρισε επιτυχία το 2002, όταν η νεαρή καλλιτέχνης BoA έγινε νούμερο 1 μόνο στην Κορέα, αλλά και στην Ιαπωνία. Αυτό βοήθησε την K-pop να εξαπλωθεί σε όλη την Ασία και, τελικά, στον υπόλοιπο κόσμο.

Τώρα, η βιομηχανία K-pop αξίζει εκατομμύρια δολάρια με μπάντες που κερδίζουν θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.