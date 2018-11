Οι ήρωες της Marvel και οι BTS νικητές των 44ων People's Choice Awards

Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel απέσπασε αρκετές πρωτιές στην τελετή απονομή των βραβείων People’s Choice Awards, με τη Σκάρλετ Γιόχανσον να ανακηρύσσεται Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός του Κινηματογράφου για τον ρόλο της στην ταινία "Avengers: Infinity War" (Οι Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας), η οποία αναδείχθηκε Καλύτερη Ταινία και Καλύτερη Ταινία Δράσης του 2018.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν πήρε το βραβείο Καλύτερου Άνδρα Ηθοποιού του Κινηματογράφου για την ερμηνεία του στο "Back Panther".

Οι πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής σειράς "Shadowhunters" Χάρι Σουμ Τζούνιορ και Κάθριν ΜακΝαμάρα κέρδισαν τα βραβεία Καλύτερου Άνδρα Ηθοποιού σε Τηλεοπτική Σειρά και Καλύτερης Γυναίκας Ηθοποιού σε Τηλεοπτική Σειρά για τους ρόλους τους στο δραματικό σίριαλ του δικτύου Freeform.

H σειρά “ Riverdale” απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς και το "Orange is the New Black" ανακηρύχθηκε Καλύτερη Κωμική Σειρά του 2018.

Το κορεατικό boyband BTS έφυγαν με τέσσερα βραβεία από την τελετή των People’s Choice Awards 2018 νικώντας σε όλες τις κατηγορίες, στις οποίες είχαν προταθεί.

Ο στρατός των θαυμαστών τους, γνωστός ως "BTS’ Army" έκανε τα μέλη του συγκροτήματος περήφανα, καθώς παρέλαβαν τα βραβεία, Καλύτερου Συγκροτήματος, Καλύτερου Τραγουδιού, Μουσικού Βίντεο και Social Celebrity του 2018.

Ο διευθυντής της οργάνωσης Equal Justice Initiative (EJI), ακτιβιστής για την κοινωνική δικαιοσύνη και νομικός, Μπράιαν Στίβενσον παρέλαβε το βραβείο Πρωταθλητή της Χρονιάς.

Τα People’s Choice Award ( (Βραβεία Κοινού στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη μουσική) είναι τα μοναδικά τα οποία απονέμονται αποκλειστικά με βάση τα αποτελέσματα ψηφοφορίας κοινού για τις αγαπημένες του ταινίες, τραγούδια και εκπροσώπους της pop κουλτούρας.

Η 44η τελετή των People’s Choice Awards πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στη Σάντα Μόνικα, με λαμπερές παρουσίες και με πολλές αναφορές στους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φλόγες και στα θύματα από τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε την Καλιφόρνια. Η τελετή απονομής των βραβείων προβλήθηκε πρώτη χρονιά από το κανάλι «E!»

Αναλυτικά οι νικητές των People’s Choice Awards 2018:

Ειδικά βραβεία

Βραβείο People’s Champion: Μπράιαν Στίβενσον

Βραβείο Fashion Icon: Βικτόρια Μπέκαμ

Βραβείο Icon 2018: Μελίσα Μακάρθι,

Βραβεία Κινηματογράφου

Καλύτερη Ταινία 2018: Avengers: Infinity War, Καλύτερη Ταινία Δράσης: Avengers: Infinity War, Καλύτερη Κωμωδία: The Spy Who Dumped Me, Καλύτερη Οικογενειακή Ταινία 2018: Incredibles 2, Καλύτερη Δραματική Ταινία 2018: Fifty Shades Freed

Καλύτερος ηθοποιός: Τσάντγουικ Μπόσμαν, «Black Panther», Καλύτερη ηθοποιός: Σκάρλετ Γιόχανσον, Avengers: Infinity War, Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική ταινία: Τζέιμι Ντόρναν, Fifty Shades Freed, Καλύτερη ηθοποιός σε κωμωδία: Μελίσα Μακάρθι, Life of the Party, Καλύτερη ηθοποιός σε ταινία δράσης: Ντανάι Γκουρίρα, Black Panther

Βραβεία Τηλεόρασης

Καλύτερη σειρά για το 2018: Shadowhunters: The Mortal Instruments, Καλύτερη δραματική σειρά για το 2018: Riverdale, Καλύτερη κωμική σειρά για το 2018: Orange is the New Black, Καλύτερη σειρά-revival: Dynasty, Καλύτερο τηλεοπτικό ριάλιτι: Keeping Up with the Kardashians, Καλύτερο διαγωνιστικό show: The Voice, Καλύτερος ηθοποιός για το 2018: Χάρι Σαμ Τζούνιορ Shadowhunters: The Mortal Instruments, Καλύτερη ηθοποιός για το 2018: Κάθριν Μακναμάρα. Shadowhunters: The Moral Instruments, Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά: Μαρίσκα Χάργκιτέι, Law & Order: Special Victims Unit, Καλύτερος κωμικός: Τζιμ Πάρσονς, The Big Bang Theory, Πρωταγωνίστρια σε ριάλιτι: Κλόε Καρντάσιαν, Keeping Up With the Kardashians

Καλύτερο show για bingewatch: Shadowhunters: The Mortal Instruments, Καλύτερη sci-fi/fantasy σειρά: Wynonna Earp

Μουσική

Καλύτερος άνδρας καλλιτέχνης: Σον Μέντες, Καλύτερη γυναίκα καλλιτέχνης: Νίκι Μινάζ, Καλύτερο συγκρότημα για το 2018: BTS, Καλύτερος καλλιτέχνης της κάντρι: Μπλέικ Σέλτον, Καλύτερο τραγούδι 2018: BTS, «Idol», Λάτιν καλλιτέχνης 2018: CNCO, Μουσικό βίντεο 2018: BTS, «Idol», Καλύτερη συναυλία 2018: Τέιλορ Σουίφτ, «Reputation Tour»