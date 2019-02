Όσκαρ για την πρωταγωνίστρια του Λάνθιμου - Καλύτερη ταινία το «Green Book»

Σε μια βραδιά που σημαδεύτηκε από εκπλήξεις, η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, “The Favourite” (Η Ευνοούμενη), κατάφερε τελικά να αποσπάσει ένα Όσκαρ, αυτό του Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Η Ολίβια Κόλμαν πήρε το Όσκαρ, αφήνοντας και πάλι χωρίς το χρυσό αγαλματίδιο την Γκλέν Γκλόοουζ.

Το Όσκαρ καλύτερης ταινίας πήγε στο Πράσινο Βιβλίο κι αυτό της καλύτερης σκηνοθεσίας στον Κουαρόν για το Roma.

«Είναι ξεκαρδιστικό! Αν ξεχάσω κανένα, θα σας σκάσω ένα φιλί μετά. Γιώργο, είσαι ο καλύτερος σκηνοθέτης με την καλύτερη ταινία. Έμα (Στόουν) και Ρέιτσελ (Βάις), με κάνατε ευτυχισμένη κάθε μέρα. Γκλεν Κλόουζ, είσαι το είδωλό μου, δεν ήθελα να έρθουν έτσι τα πράγματα» είπε, φανερά συγκινημένη, η Ολίβια Κόλμαν, η οποία ευχαρίστησε την ατζέντη της, την οικογένειά της, τα παιδιά της που παρακολουθούν την τελετή από το σπίτι, και τον σύζυγό της, τον καλύτερό της φίλο εδώ και 20 χρόνια όπως είπε.

Στην τελετή των βραβείων έδωσε το παρών και το θρυλικό συγκρότημα των Queen

Αναλυτικά όλοι οι νικητές των φετινών Όσκαρ:

Όσκαρ Β' Γυναικείου ρόλου

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

Όσκαρ για καλύτερο μακιγιάζ και κομμώσεις

Border

Mary Queen of Scots

Vice

Όσκαρ καλύτερων Κοστουμιών

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen of Scots

RBG

Όσκαρ Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης

Black Panther

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma

Όσκαρ Φωτογραφίας

Cold War

The Favourite

Never Look Away

Roma (Alfonso Cuaron)

A Star Is Born

Όσκαρ Ηχητικού Μοντάζ

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma

Όσκαρ Ηχητικού μιξάζ

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born

Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας

Capernaum

Cold War

Never Looks Away

Roma

Shoplifters

Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice

Όσκαρ Β΄ ανδρικού ρόλου

Mahershala Ali, Green Book

Adam Driver, BlacKkKlansman

Sam Elliott, A Star Is Born

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks The Internet

Spider-Man: Into The Spider-Verse

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at The Garden

Period. End of Sentence.

Όσκαρ Καλύτερων Οπτικών Εφέ

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου

The Ballad Of Buster Scruggs

BlacKkKlansman (Spike Lee)

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

Όσκαρ Καλύτερης Μουσικής

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού

"All The Stars," Black Panther

"I'll Fight," RBG

"The Place Where Lost Things Go," Mary Poppins Returns

"Shallow," A Star Is Born

"When A Cowboy Trades His Spurs For Wings," The Ballad Of Buster Scruggs

Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Dafoe, At Eternity's Gate

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book

Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου

Yalitza Aparicio, Roma

Glenn Close, The Wife

Olivia Colman, The Favourite

Lady Gaga, A Star Is Born

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Spike Lee, BlacKkKlansman

Pawel Pawlikowski, Cold War

Γιώργος Λάνθιμος, The Favourite

Alfonso Cuarón, Roma

Adam McKay, Vice

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice