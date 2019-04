Το Χόλιγουντ ετομάζει πρίκουελ του «Grease»

Τι θα γίνει με τα πρίκουελ; Σε μία προσπάθεια να επενδύονται χρήματα σε «ασφαλή πρότζεκτ» που έχουν έτοιμο κοινό, το Χόλιγουντ συνεχίζει - μέχρι εξαντλήσεως απ' ότι φαίνεται - τη συγκεκριμένη μόδα.

Σειρά λοιπόν παίρνει η vintage αφέλεια του «Grease» (1978), μία παστέλ, διαχρονικά απολαυστική φούσκα, υπεύθυνη για μερικά από τα πλέον αξιομνημόνευτα μουσικοχορευτικά νούμερα κινηματογραφικού μιούζικαλ με δυο κορυφαίους σταρ, Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον Τζον, στην ακμή τους.

Με έμπνευση του τραγούδι «Summer Nights» που περιγράφει τον αναπάντεχο, θερινό έρωτα των Ντάνι Ζούκο (Τραβόλτα) και Σάντι Όλσεν (Νιούτον Τζον), η Paramount ανακοίνωσε το πρίκουελ της ταινίας του Ράνταλ Κλάιζερ με σεναριογράφο τον Τζον Όγκουστ («Big Fish», «Go»). Τώρα ποιοι ηθοποιοί θα αναλα΄βουν τους ρόλους του Ζούκο με τα δερμάτινα και το «γρασαρισμένο» μαλλί, ή της αθώας, νεαρής Σάντι, είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν και μεγαλύτερο είναι το ποια θα είναι η πλοκή της ταινίας, μιας και το τετράλεπτο «Summer Nights» ουσιαστικά τα λέει (και δείχνει) όλα. Ενδεχομένως ο Όγκουστ κρατήσει και αναπτύξει τις δυο διαφορετικές εκδοχές του καλοκαιρινού έρωτα, όπως τις περιγράφουν οι χαρακτήρες στο τραγούδι τους.

Να θυμίσουμε πως η αυθεντική ταινία κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1978, προτάθηκε για Όσκαρ τραγουδιού («Hopelessly Devoted to You»), συγκέντρωσε πέντε υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα (Καλύτερης ταινίας - Μιούζικαλ, Α' ρόλων, Μουσικής και Τραγουδιού) και το σάουντρακ κατέκτησε τη δεύτερη θέση των πιο ευπώλητων της χρονιάς στην Αμερική (#1 ήταν το soundtrack του «Saturday Night Fever», πάλι με Τραβόλτα). Τέσσερα χρόνια μετά, το 1982, κυκλοφόρησε το σίκουελ «Grease 2» με πρωταγωνιστές τη Μισέλ Φάιφερ (στο ντεμπούτο της) και τον Μάξουελ Κόλφιλντ.

Tell me more? Μπα...