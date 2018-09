Αλλαγές στην κατανομή κοινοτικών πόρων ζήτησε ο Γ. Δραγασάκης από την Επίτροπο Ανταγωνισμού

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επίσης η επίτροπος εξέφρασε την ικανοποίηση της για τον τρόπο λειτουργίας της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώ ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα εκδοθεί η Οδηγία της ΕΕ για την ευθυγράμμιση της επιβολής των κανόνων περί ανταγωνισμού με την ψηφιακή εποχή και την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών ανταγωνισμού στην ΕΕ.

Good discussion with #EU Commissioner @vestager . Co-operation between Greek Authorities and @EU_Competition at very good level. Rule-based environment & fair competition crucial for investments & growth. Also vital for both business & consumer confidence. pic.twitter.com/zM4Tm2B1Xk