Διεθνής αναγνώριση του ελληνικού τουρισμού

Τη σημασία της ίδρυσης του νέου διεθνούς οργανισμού Αθλητισμού και Τουρισμού για την Ειρήνη και την Ευημερία, (ISTO for P&P -International Sports and Tourism Organization for Peace and Prosperity) στην Αθήνα, τονίζουν σε συνέντευξή τους στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο τέως γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, Δρ. Τάλεμπ Ριφάι, και η πρέσβειρα Γιούνγκ-Σιμ Ντο, τέως πρόεδρος του Ιδρύματος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εξάλειψη της Φτώχειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών.