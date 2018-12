Έλενα Κουντουρά: «Ο τουρισμός είναι ο άνθρωπος»

Για πρωτόγνωρη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού έκανε λόγο η υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, στο πλαίσιο του Forum “Next is Now - Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές” που διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Νίκου Χατζηνικολάου και του enikonomia.gr, επισημαίνοντας ότι οι επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού, τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και σε επίπεδο εσόδων, είναι οι ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα μας.

Η υπουργός Τουρισμού επεσήμανε πως η μεγάλη ιστορία και ο πλούσιος πολιτισμός της Ελλάδας κάνουν όσους την επισκέπτονται να νιώθουν Ολυμπιονίκες και ως Ολυμπιονίκες χαιρέτισε η ίδια τις προσωπικότητες διεθνούς βεληνεκούς που συμμετέχουν στο Forum.

H Eλ. Κουντουρά έκανε λόγο για την ισχυρή ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, καθώς και για το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για την Ελλάδα επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο, ενώ κάλεσε όλους τους φορείς να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα για την αξία του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί μια πλουτοπαραγωγική δύναμη.

Στο πλαίσιο του Forum, μάλιστα, ανακοινώθηκε ότι η υπουργός Τουρισμού έγινε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Mediterranean Tourism Foundation.

«Tourism is all about people and makes the world a better place to live in», κατέληξε η Ελ. Κουντουρά.