Enterprise Greece: Η Ελλάδα δημιουργεί ένα brand name - Έρχονται στρατηγικές επενδύσεις στη χώρα

Μάλιστα επισημαίνει ότι, αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων, αξιολογούνται 4 επενδυτικά σχέδια, τα οποία εμπίπτουν στον τομέα του τουρισμού και αφορούν σύνθετες αναπτύξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τουριστικές υποδομές και παραθεριστική κατοικία. Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού τους ανέρχεται σε περίπου 1 δισ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσουν περίπου 3.000 θέσεις εργασίας.

Και συνεχίζει λέγοντας ότι είναι εξαιρετικής σημασίας ο συντονισμός σε εθνικό επίπεδο με όραμα, μετρήσιμους στόχους και κοινά εργαλεία, με στόχο την ενιαία προβολή και αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα με ενιαία φωνή, συνέχεια και συστηματικό συντονισμό όλων των δράσεων για να μπορέσει η χώρα να αυξήσει, αποτελεσματικά, τις 'Αμεσες Ξένες Επενδύσεις και να στηρίξει τις εξαγωγές της.

Ο κ. Στεργιούλης υπογραμμίζει ότι το επιχειρησιακό σχέδιο του οργανισμού για το 2019 είναι ένα ρεαλιστικό και φιλόδοξο σχέδιο που αποτυπώνει τη στρατηγική και τις προτεραιότητές για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, την τόνωση της εγχώριας επιχειρηματικότητας μέσω της προώθησης των ελληνικών εξαγωγών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Στεργιούλης αναφέρει τους βασικούς στόχους του τομέα επενδύσεων για το 2019 που είναι η πραγματοποίηση περίπου 20 ενεργειών εξωστρέφειας με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων από χώρες της Ε.Ε., της Μ. Ανατολής, της Ασίας, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, στους κλάδους ενδιαφέροντος, επικαιροποίηση και εμβάθυνση του χαρτοφυλακίου επενδυτικών έργων, με ώριμα έτοιμα προς χρηματοδότηση έργα, και αύξηση κατά 50% των επενδυτικών προτάσεων που θα αποσταλούν σε υποψήφιους επενδυτές. Συμπεριλαμβάνονται επενδυτικά road show που εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν στην πραγματοποίηση περίπου 600 νέων επαφών και στην ισχυροποίηση των σχέσεων με περίπου 200 επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζεται η περαιτέρω προώθηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών σε υφιστάμενες και νέες αγορές του εξωτερικού.

«Η Ελλάδα δημιουργεί σταδιακά ένα brand name. Αλλά πρέπει να το υποστηρίξουμε αυτό, γιατί αν χάσουμε την ευκαιρία θα μπουν άλλοι στη μέση και θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπάρχουν, αντί για εμάς», σημειώνει ο κ. Στεργιούλης και υπογραμμίζει ότι η πορεία των εξαγωγών δείχνει ότι οι προσπάθειες αποδίδουν καρπούς αλλά «χρειάζεται και η εξαγωγική επιχείρηση να είναι πιο αποτελεσματική, πιο λειτουργική να έχει την έννοια του κόστους, της σταθερής ποιότητας, της τυποποίησης».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Γρηγόρη Στεργιούλη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι πλέον παρούσες στις μεγάλες διοργανώσεις και διεισδύουν αποτελεσματικά τόσο σε υπάρχουσες όσο και σε νέες αγορές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι ελληνικές εξαγωγές να αυξάνονται κάθε χρόνο, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Η εμπειρία σας από τη συμμετοχή της χώρας μας σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις σε ποιες αλλαγές σας οδηγεί στις νέες δράσεις που σχεδιάζετε;

Σωστά επισημαίνετε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα ελληνικά προιόντα ακολουθούν μια σαφώς εξωστρεφή πορεία κατακτώντας νέες θέσεις στις διεθνείς αγορές. Ενδεικτικά είναι τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το πρώτο εννεάμηνο (Ιαν- Σεπτ) του 2018 ανήλθε στο ποσό των 24.658,9 εκατ. ευρώ, έναντι 21.101,5 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 16,9%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αύξηση το ίδιο διάστημα ανήλθε στο 11,9% (16.328,6 εκατομμύρια ευρώ από 14.597,3 εκατ. το 2017), ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία έφθασε το 11,6% (από 14.516,2 εκατ. ευρώ σε 16.194,5 εκατ. ευρώ). Tο μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών το πρώτο εννεάμηνο του 2018 καταλαμβάνουν τα καύσιμα (34,3%), και ακολουθούν τα βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη (16%), τα τρόφιμα (14%) και τα χημικά (10,3%).

Στόχος του οργανισμού είναι να διευρύνει διαρκώς τις δραστηριότητές του για την προώθηση των εξαγωγών. Βασιζόμενοι και σε καινοτόμες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, και στηριζόμενοι σε αυτόν τον άξονα, το 2108, αυξήσαμε τις δράσεις μας και τις εκθέσεις μας κατά 20% σε σχέση με το 2017. Φέτος έχουμε ήδη διοργανώσει και συνεχίζουμε να οργανώνουμε την Εθνική Συμμετοχή σε 54 διεθνείς εκθέσεις, σε 28 χώρες, για περίπου 1.000 ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες. Συνολικά, μαζί με τις δράσεις για τις επενδύσεις, καθώς και τη θεσμική δικτύωση με όλους τους εμπλεκόμενους ελληνικούς και διεθνείς φορείς, θα πραγματοποιήσουμε 110 events το 2018.

Με όλες αυτές τις δράσεις, συντελέσαμε και εμείς στο βαθμό που μας αναλογεί, σε ρεκόρ όλων εποχών το 2017 για τις εξαγωγές, τις αφίξεις τουριστών, ενώ οι ξένες άμεσες επενδύσεις επανήλθαν στα επίπεδα προ κρίσης. Καινούρια ρεκόρ σε αυτούς τους τομείς σημειώνονται και στους πρώτους μήνες του 2018, γεγονός που καταδεικνύει τη συντονισμένη προσπάθεια, που καταβάλλεται από τον Οργανισμό Enterprise Greece, αλλά και από άλλους εμπλεκόμενους φορείς, που προάγουν την ελληνική εξωστρέφεια.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της υγιούς εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, πεποίθησή μας είναι ότι βασική προϋπόθεση αποτελεί η δημιουργία και διατήρηση δυναμικών συνεργιών τόσο με το δημόσιο όσο και με τον ιδιωτικό τομέα. Για το λόγο αυτό, ξεκινήσαμε πρόσφατα συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου από κοινού να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο τις εξαγωγές και τις επενδύσεις στη χώρα, ενώ κάλεσμα έχουμε απευθύνει και στις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες. Επίσης, συνεργαζόμαστε στενά με τον ΣΕΒ, τον ΣΕΒΒΕ, τον ΣΕΠΠΕ, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και τον ΣΕΤΕ και άλλους φορείς, προκειμένου να συντονίζουμε τις δράσεις μας και να έχουμε όλοι το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για την Εθνική Οικονομία.

Γενικότερα, τί περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του οργανισμού για το 2019 για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και για την αύξηση των επενδύσεων;

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Οργανισμού Enterprise Greece για το 2019 είναι ένα ρεαλιστικό και φιλόδοξο σχέδιο που αποτυπώνει τη στρατηγική και τις προτεραιότητές μας για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, την τόνωση της εγχώριας επιχειρηματικότητας μέσω της προώθησης των ελληνικών εξαγωγών, τη δίκαιη, σταθερή και περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένη ανάπτυξη, την ανάδειξη της καινοτομίας, τη συντεταγμένη και αποτελεσματική προώθηση της εξωστρέφειας και την ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης.

Οι παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη για τη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού μας Σχεδίου είναι αφενός η Στρατηγική Ανάπτυξης για το Μέλλον (Ιούλιος 2018) της Κυβέρνησης, η ανάγκη ισχυροποίησης της θέσης της στο διεθνές επιχειρηματικό γίγνεσθαι και η αξιοποίηση της πολυετούς εμπειρίας και εξειδίκευσης του Οργανισμού και αφετέρου η προσαρμογή στις εξελίξεις στο εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Ο Οργανισμός ακολουθεί σύγχρονες βέλτιστες διεθνείς πρακτικές με σκοπό τον ενιαίο, εξωστρεφή προσανατολισμό της χώρας, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο η δυνατότητα της Ελλάδας να προσελκύσει ξένες άμεσες επενδύσεις και ταυτόχρονα να ενισχύσει τις εξαγωγικές προσπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Οι βασικοί στόχοι του Τομέα Επενδύσεων για το 2019 έχουν ως εξής:

α) πραγματοποίηση περίπου 20 ενεργειών εξωστρέφειας με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων από χώρες της Ε.Ε., της Μ. Ανατολής, της Ασίας, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, στους κλάδους ενδιαφέροντος. Συμπεριλαμβάνεται ένα επενδυτικό road show σε τρεις πολιτείες των ΗΠΑ, ως εξακολουθητική ενέργεια αυτών που υλοποιήθηκαν το 2018 και το ?2017, ένα επενδυτικό road? show στον Καναδά και ένα επενδυτικό road show στην Αυστραλία σε συνέχεια του επιτυχημένου road show του 2017. Εκτιμάται ότι οι αποστολές αυτές θα οδηγήσουν στην πραγματοποίηση περί των 600 νέων επαφών και στην ισχυροποίηση των σχέσεων με περίπου 200 επιχειρήσεις.

β) επικαιροποίηση και εμβάθυνση του χαρτοφυλακίου επενδυτικών έργων, με ώριμα έτοιμα προς χρηματοδότηση έργα, και

γ) αύξηση κατά 50% των επενδυτικών προτάσεων που θα αποσταλούν σε υποψήφιους επενδυτές.

Η περαιτέρω προώθηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών σε υφιστάμενες και νέες αγορές του εξωτερικού θα συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Για τον λόγο αυτό, ο Οργανισμός α) στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέες αγορές και να εντοπίσουν νέους εταίρους, αυξάνοντας έτσι την εξαγωγική βάση της χώρας, β) προωθεί την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ μέσω διοργάνωσης του εθνικού περιπτέρου σε διεθνείς εκθέσεις, γ) προβάλλει τα ελληνικά προϊόντα προσκαλώντας αγοραστές από το εξωτερικό και σχεδιάζοντας μια σειρά από εξειδικευμένες δράσεις marketing για άνοιγμα νέων αγορών.

Αξιολογούνται, αυτό το διάστημα, από τον Οργανισμό Enterprise Greece, νέα επενδυτικά σχέδια στρατηγικού ενδιαφέροντος για τη χώρα; Ποια είναι η εξέλιξη για τα περίπου 20 ώριμα αιτήματα επενδυτών που αναζητούν ευκαιρίες στους κλάδους του τουρισμού, των ακινήτων, των τροφίμων και των Logistics τα οποία ήδη διαχειρίζεται ο οργανισμός;

Αυτή τη στιγμή, στο πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων, αξιολογούνται 4 επενδυτικά σχέδια τα οποία εμπίπτουν στον τομέα του τουρισμού και αφορούν σύνθετες αναπτύξεις οι οποίες περιλαμβάνουν τουριστικές υποδομές και παραθεριστική κατοικία. Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού τους ανέρχεται σε περίπου 1 δις και αναμένεται να δημιουργήσουν περίπου 3.000 θέσεις εργασίας. Mέσα στο επόμενο εξάμηνο τουλάχιστον τρεις στρατηγικές επενδύσεις αναμένεται να έχουν ξεκινήσει έργα υποδομής ενώ άλλες τρεις αναμένεται να προχωρήσουν σε κατασκευαστικά έργα μέχρι το τέλος του 2019 .

Την περίοδο που διανύουμε έχει αναθερμανθεί ουσιαστικά το ενδιαφέρον για ιδιωτικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, Στρατηγικού ενδιαφέροντος. Κλάδος αιχμής είναι ο τουρισμός με γεωγραφική έμφαση στη Κρήτη και το Ν. Αιγαίο, ακολουθεί ο αγροτοδιατροφικός τομέας με επενδύσεις συμπαραγωγής σε θερμοκηπιακού τύπου εκμεταλλεύσεις και έπεται ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε φωτοβολταικά και αιολικά έργα μεγάλης κλίμακας.

Ποιες είναι οι σκέψεις του οργανισμού στο πλαίσιο της κατάρτισης ενός μεσοπρόθεσμου σχεδίου 6-7 ετών για την αύξηση των εξαγωγών και την προσέγγιση του στόχου για συμβολή τους κατά 50% στη σύνθεση του ΑΕΠ έως το 2025, όπως προβλέπεται στην Αναπτυξιακή Στρατηγική;

Βασική κινητήρια δύναμη για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη είναι η αύξηση των εξαγωγών. Ειδικότερα, στη διάρκεια του επταμήνου Ιανουάριος - Αύγουστος 2018 σημειώθηκε η μεγαλύτερη σε όγκο αύξηση των εξαγωγών αγαθών κι υπηρεσιών της τελευταίας τουλάχιστον δεκαετίας.

Η περαιτέρω προώθηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών σε υφιστάμενες και νέες αγορές του εξωτερικού θα συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Για τον λόγο αυτό, ο Οργανισμός α) στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέες αγορές και να εντοπίσουν νέους εταίρους, αυξάνοντας έτσι την εξαγωγική βάση της χώρας, β) προωθεί την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ μέσω διοργάνωσης του εθνικού περιπτέρου σε διεθνείς εκθέσεις, γ) προβάλλει τα ελληνικά προϊόντα προσκαλώντας αγοραστές από το εξωτερικό και σχεδιάζοντας μια σειρά από εξειδικευμένες δράσεις marketing για άνοιγμα νέων αγορών.

Εκτός από της διοργάνωση του εθνικού περιπτέρου σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού, ο Οργανισμός εμπλουτίζει τις δράσεις του εισάγοντας πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα δράσεων για το έτος 2019, είναι διαρθρωμένο σε τέσσερις άξονες που περιλαμβάνουν:

- Διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων στην Ελλάδα. Πρόσκληση επιλεγμένων αγοραστών από αγορές στόχους, σε συνεργασία με τα αρμόδια γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των Ελληνικών Πρεσβειών.

- Διοργάνωση Επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό. Οι επιχειρηματικές αποστολές ανά κλάδο, είναι ένα εργαλείο χαμηλού κόστους και μεγάλης αποτελεσματικότητας για τις επιχειρήσεις, που τους επιτρέπουν να διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας με αξιόλογες επιχειρήσεις - αγοραστές του εξωτερικού.

- Πρόσκληση δημοσιογράφων και διαμορφωτών κοινής γνώμης. Ο στόχος των εκδηλώσεων αυτών είναι η ευρεία και συνεχής ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα ελληνικά προϊόντα και η ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών .

- Λοιπές δράσεις προώθησης και προβολής προϊόντων - Γενικές ενέργειες Marketing . Οι εν λόγω δράσεις, προκύπτουν από τη διαρκή επικοινωνία με τους κλαδικού φορείς. Αφορά συμμετοχή σε fora, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, εκπαιδεύσεις.

Στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού των δράσεων για τη στήριξη των εξαγωγών και την αύξηση των επενδύσεων, ποιο ρόλο θα έχει ο οργανισμός;

Η διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, με βασικούς άξονες την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων συνολικά της χώρας αλλά και της κάθε περιοχής ξεχωριστά, ταυτόχρονα με την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, τη μεταποίηση, τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία και την εξωστρέφεια, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτή την προοπτική.

Η προσέλκυση επενδύσεων και η αύξηση των εξαγωγών αποτελούν σημαντικούς πυλώνες αυτής της στρατηγικής και οι θετικές επιδόσεις των τελευταίων δύο χρόνων, με τη σημαντική άνοδο, τόσο των ξένων άμεσων επενδύσεων όσο και των εξαγωγών, δείχνουν ότι υπάρχει μια δυναμική που πρέπει, όμως, να ενισχύσουμε πιο αποτελεσματικά.

Την τελευταία δεκαετία η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα μας προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σημαντικών αγορών. Στην υψηλότερη θέση βρίσκονται οι αγορές της ΕΕ, με τη Γερμανία και τη Γαλλία να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Έπονται η Κύπρος, καθώς και χώρες που δεν υπάγονται στην ΕΕ αλλά ξεχωρίζουν για την ισχυρή τους οικονομία, όπως η Ελβετία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία και η Κίνα με το Χονγκ- Κονγκ. Το σύνολο των καθαρών εισροών ΞΑΕ στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2007-2017 ανήλθε σε 20.497 εκατομμύρια ευρώ (Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος).

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018, η συνολική αξία των εξαγωγών παρουσίασε αύξηση 17,6%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η αύξηση το ίδιο διάστημα ανήλθε στο 12,9% (14.570,0 εκατομμύρια ευρώ από 12.902,7 εκατ. το 2017), ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία έφθασε το 12,6% (από 12.824,6 εκατ. ευρώ σε 14.442,7 εκατ. ευρώ). Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή, το 52,6% των εξαγωγών του οκταμήνου 2018 κατευθύνθηκε σε χώρες της Ε.Ε. και το υπόλοιπο 47,4% σε τρίτες χώρες.

Για το υπόλοιπο 2018 και το 2019 προβλέπεται κατοχύρωση των υπαρχουσών υψηλών επιπέδων των εξαγωγών με πιθανότατα μικρής αύξησης. 'Αλλωστε, οι προβλέψεις για ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία και κυρίως στις αγορές-στόχους των ελληνικών προϊόντων, μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι. Συγχρόνως, τα στοιχεία του Enterprise Greece σχετικά με το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών σε δράσεις εξωστρέφειας επιβεβαιώνουν την πεποίθηση των εξαγωγέων για θετικότερα αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον. Πράγματι, σημειώνεται ρεκόρ ελληνικών συμμετοχών στις περισσότερες εκθέσεις στο εξωτερικό αλλά και πολύ μεγάλο ποσοστό επαναλαμβανόμενων συμμετοχών.

Η στρατηγική του Οργανισμού Enterprise Greece, λαμβάνει υπόψη το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται παγκοσμίως για τις επενδύσεις και το εμπόριο, και για αυτό εστιάζει αφενός στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων που σκοπεύουν στην ανάπτυξη επενδυτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στην χώρα, στην ολοκληρωμένη υποστήριξη επενδυτών και στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και αφετέρου στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, στην προώθηση των ελληνικών εξαγωγών σε νέες αγορές, αλλά και στην εδραίωσή τους σε υπάρχουσες, στην ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών και στην περαιτέρω ωρίμανση και ανάπτυξη των υπηρεσιών που προσφέρει. συμβούλων και των δικηγορικών γραφείων.

Είναι επίσης εξαιρετικής σημασίας ο συντονισμός σε εθνικό επίπεδο με όραμα, μετρήσιμους στόχους και κοινά εργαλεία με στόχο την ενιαία προβολή και αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα με ενιαία φωνή, συνέχεια και συστηματικό συντονισμό όλων των δράσεων. Μόνο μέσω του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων περί τις φορέων θα μπορέσει η χώρα αποτελεσματικά να αυξήσει τις 'Αμεσες Ξένες Επενδύσεις και να στηρίξει τις εξαγωγές της.

Γενικότερα, ποια πιστεύετε πως είναι η κατάσταση για το brand «Ελλάδα» σήμερα; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του στα οποία θα πρέπει να εστιάσουμε και να προβάλλουμε;

Το brand «Ελλάδα» βελτιώνεται, ιδιαίτερα σε σχέση με την παρακμή στην οποία υπέπεσε κατά την διάρκεια της κρίσης. Η αξία του εθνικού σήματός της Ελλάδας έχει πλέον ανέβει στο 41% κατά το παρελθόν έτος, σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη της εταιρείας Brand Finance. Αντανακλώντας λοιπόν αυτή την άνοδο, η εταιρεία εκτιμά ότι το ελληνικό εμπορικό σήμα αξίζει τώρα περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 57 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2016.

Όσον αφορά τα επιμέρους χαρακτηριστικά του brand «Ελλάδα», θεωρώ ότι πρέπει να προβάλλουμε τα φυσικά πλεονεκτήματα που κατέχει η χώρα ήτοι το Μεσογειακό τοπίο, κλίμα και καλλιέργειες. Για αυτό το λόγο άλλωστε έχουμε υιοθετήσει το slogan "Invest in Taste" για να προωθήσουμε τα αγροτοδιατροφικά μας προϊόντα. Με το μήνυμα "Invest in Taste" θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι η επιλογή των ελληνικών προϊόντων στην ουσία είναι επένδυση στη γεύση, στην ποιότητα και ουσιαστικά στο «Ευ ζην». Η Ελλάδα δημιουργεί σταδιακά ένα brand name. Αλλά πρέπει να το υποστηρίξουμε αυτό γιατί αν χάσουμε την ευκαιρία θα μπουν άλλοι στη μέση και θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπάρχουν αντί για εμάς.

Οι επιχειρήσεις που παράγουν παραδοσιακά προϊόντα όπως ελαιόλαδο, κρασί, τσίπουρο πρέπει πρώτα να κατακτήσουν την ελληνική αγορά για να μπορούν να κάνουν και εξαγωγές. Οι τενεκέδες λάδι και το χύμα τσίπουρο σημαίνει ότι δεν έχουν την ελληνική αγορά και ότι λειτουργούν ατομικά.

Στόχος μας είναι να βρούμε παραγωγούς με ιδιαίτερα προϊόντα και να τους πείσουμε να βάλουν στο portfolio τους την εξαγωγική δραστηριότητα. Για παράδειγμα κάποιοι παραγωγοί μελιού που καταναλώνουν τις ποσότητες τους πουλώντας σε φίλους και συγγενείς. Η τυποποίηση, η συγκέντρωση και η εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων πιστεύω ότι θα αλλάξει εντελώς το τοπίο και θα μας βάλει σε τελείως διαφορετικές οργανωτικές δομές των επιχειρήσεων. Η εξαγωγική επιχείρηση πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική, πιο λειτουργική να έχει την έννοια του κόστους, της σταθερής ποιότητας, της τυποποίησης.

Tι δείχνουν τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του οργανισμού για το πρόγραμμα Χρυσή Βίζα;

Όπως γνωρίζετε, η χώρα μας από το 2013 έχει θεσπίσει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για την χορήγηση αδειών διαμονής σε κατοίκους τρίτων χωρών (δηλαδή μη ευρωπαίους), οι οποίοι επενδύουν σε ακίνητα αξίας άνω των Euro250.000, γνωστό ως Ελληνικό Πρόγραμμα Golden Visa. Το πρόγραμμα κρίνεται από τους ειδικούς ως ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σύγκριση με ανάλογα προγράμματα αγοράς ακινήτου και απόκτησης άδειας διαμονής που έχουν σε ισχύ άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει δε το χαμηλότερο ελάχιστο ποσό επένδυσης για αγορά ακινήτου σε σύγκριση με αντίστοιχα προγράμματα μεσογειακών χωρών, ενώ δίδει στον κάτοχό του πρόσβαση στις χώρες ζώνης Σένγκεν.

Ο οργανισμός μας στο πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων, προωθεί μεταξύ άλλων και το συγκεκριμένο πρόγραμμα από την έναρξη ισχύος του, για το οποίο έχει δημιουργήσει σχετικό video στα αγγλικά, αναλυτικούς οδηγούς σε πέντε γλώσσες, καθώς και λογότυπο.Επιπλέον, με σκοπό την προώθησή του στις αγορές στόχους, τα τελευταία χρόνια διοργάνωσε ή συμμετείχε, μόνος του ή μαζί με ελληνικές εταιρείες του κλάδου, σε εκδηλώσεις και εκθέσεις προώθησης του Προγράμματος στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Κίνα, τη Ρωσία, το Λίβανο, την Αίγυπτο, την Τουρκία, τα Εμιράτα, την Αυστραλία κα.

Αυτές οι προσπάθειες προώθησης αντικατοπτρίζονται στην εξαιρετική επίδοση του προγράμματος, όπου ο συνολικός αριθμός των αδειών διαμονής που χορηγήθηκαν σε πολίτες προερχόμενους από τρίτες χώρες για αγορά ακινήτων έφτασαν τις 3.404 (30.9.2018), ενώ αν υπολογίσει κανείς και τους συγγενείς ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 8.899.

Βάσει των σχετικών στατιστικών στοιχείων, πρώτη χώρα έρχεται η Κίνα, δεύτερη η Ρωσία και τρίτη η Τουρκία. Η Διεύθυνση Προσέλκυσης Επενδύσεων σε στενή επικοινωνία με την Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, απαντά σε ερωτήματα ενδιαφερομένων και μεταφέρει στα αρμόδια Υπουργεία προτάσεις για βελτίωση του προγράμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω του προγράμματος Golden Visa, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, υπολογίζεταιότι έχουν εισρεύσει πάνω από 1 δισ. ευρώ κεφάλαια από το εξωτερικό σε ένα κλάδο της οικονομίας που υπέστη μεγάλη πίεση λόγω της οικονομικής κρίσης.