Πηγή: in.gr

Η ελληνική σημαία στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Υπενθυμίζεται πως η μετοχή της Diamond S Shipping εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) την περασμένη Πέμπτη 28 Μαρτίου με τιμή εκκίνησης τα 11 δολάρια ανά μετοχή.

Η εισαγωγή ναυτιλιακών εταιριών στο αμερικανικό χρηματιστήριο έχει μειωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη. Είναι η πρώτη ναυτιλιακή εταιρία που εισάγεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2019, δημιουργώντας έναν ναυτιλιακό κολοσσό στο χώρο των δεξαμενόπλοιων, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των επενδυτών ως προς το μέγεθος της εταιρίας, τις οικονομίες κλίμακας και την ρευστότητα.

H Diamond S αποτελεί εταιρεία spin off της Capital Product Partners LP, συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, της WR Ross & Co. (του Αμερικανού Υπουργού Εμπορίου Wilbur Ross) και άλλων θεσμικών επενδυτών, όπως οι China Investment Corp (το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό fund της Κίνας), First Reserve Management και CarVal Investors (επενδυτικός βραχίονας της Cargill).

Πρόσφατα η αγγλική ιστοσελίδα inside world football παρουσίασε αναλυτικό ρεπορτάζ για τις εξελίξεις, φιλοξενώντας και τις δηλώσεις του διευθύνοντα συμβούλου της Diamond S, Craig H. Stevenson Jr, ο οποίος είχε επισημάνει για την σημασία της συγκεκριμένης κίνησης.

«Η συγχώνευση με την CPLP μάς παρέχει ικανό μέγεθος για να ανταγωνιστούμε στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας στον χώρο της ενέργειας» δήλωσε ο Craig H. Stevenson Jr, διευθύνων σύμβουλος της Diamond S. «Επιπλέον, η εισαγωγή μας στο χρηματιστήριο λαμβάνει χώρα σε μια πολύ καλή στιγμή στον κύκλο της αγοράς τάνκερ και μας τοποθετεί σε κατάλληλη θέση στον κλάδο, με έναν από τους μεγαλύτερους στόλους δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως, μια οικονομικά αποδοτική πλατφόρμα διαχείρισης πλοίων και υγιή ισολογισμό».