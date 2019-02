Η hive έρχεται και στην Αθήνα

Η πρωτοπόρος εταιρεία ενοικίασης e-scooters, αλλάζει τα δεδομένα επενδύοντας στην τεχνολογία, την ασφάλεια και το σεβασμό στην μετακίνηση στην πόλη.

Η εταιρεία hive, μέλος της Daimler, έρχεται και στην Ελλάδα για να προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες για ασφαλή και γρήγορη μετακίνηση στην πόλη. Τα escooters, η νέα καινοτόμα επιλογή για την μετακίνηση σε μικρές αποστάσεις, θα προσφέρουν στους Αθηναίους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης μια μοναδική εμπειρία.

Με έμφαση στην ασφαλή οδήγηση των escooters και τον σεβασμό στους πεζούς, η hive ανακοίνωσε σήμερα και την συνεργασία με το Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς», για την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων και e-learning, για την ορθή χρήση των escooters.

Συγχρόνως, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, η hive θα προχωρήσει στην δημιουργία του Working Group on Micro Mobility, δηλαδή μιας ομάδας εργασίας που θα λειτουργεί γνωμοδοτικά και θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι που ασχολούνται με την μετακίνηση στην πόλη. Ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων που μαζί με στελέχη του Δήμου θα διαμορφώσουν τις βέλτιστες πρακτικές για την ασφαλή μετακίνηση στην πόλη.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινάμε και στην Ελλάδα με πρώτο σταθμό την Αθήνα. Δεν είναι μόνο η ιστορική σημασία της πόλης, ούτε ότι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, αλλά η έφεση που έχουν οι Έλληνες να αγκαλιάζουν κάθε τεχνολογική καινοτομία και με αυτό τον τρόπο να εκτιμούν οτιδήποτε τους βοηθά να ανταποκριθούν στους σύγχρονους ρυθμούς της καθημερινότητας», δήλωσε ο επικεφαλής της hive, κ. Τρίσταν Τόρες Βελάτ.

Η hive ιδρύθηκε το 2018 και η πρώτη πόλη που δραστηριοποιήθηκε είναι η Λισαβώνα. Μαζί με άλλες 14 διεθνείς εταιρείες όπως το Car2GO, η Beat, και το DriveNow, η hive αποτελεί μέλος της κοινής εταιρείας των BMW και Daimler που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες κινητικότητας στην πόλη που συμπεριλαμβάνει τις FREE NOW, SHARE NOW, REACH NOW, PARK NOW και CHARGE NOW. H hive αποτελεί μέλος του ευρωπαϊκού βραχίονα μετακίνησης, και ειδικότερα του τομέα της εξυπηρέτησης αιτημάτων για μετακίνηση στην πόλη μέσω πλατφόρμας της FREE NOW, που συνολικά αποτελεί την επιλογή για 21 εκατομμύρια χρήστες σε 17 αγορές της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής.