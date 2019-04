Οδηγός για τις φορολογικές δηλώσεις – 24 ερωτήσεις και απαντήσεις

1 Κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της δήλωσης εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης το µήνυµα: «Αποκλεισµός αναδυόµενου παραθύρου. Το αναδυόµενο παράθυρο έχει αποκλειστεί. Για να δείτε αυτό το αναδυόµενο παράθυρο ή περαιτέρω επιλογές κάντε κλικ εδώ ...» (Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here ...). Τι πρέπει να κάνω; Κάντε κλικ και επιλέξτε:

«Να επιτρέπονται τα αναδυόµενα παράθυρα από αυτήν την τοποθεσία πάντοτε ...» («Always allow pop-ups from this site ...). Εµφανίζεται παράθυρο που ρωτάει: «Θέλετε να επιτρέπονται τα αναδυόµενα παράθυρα από την τοποθεσία “www ...”;» («Would you like to allow pop-ups from “www ...”?»). Επιλέξτε «ΝΑΙ» («YES»). Επιλέξτε «Επανάληψη» («Retry»).

2 Θέλω να υποβάλω δήλωση και ο/η σύζυγος έχει αποβιώσει πριν από την υποβολή της δήλωσης. Τι να κάνω;