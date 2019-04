Δανάη Στράτου: Ο Γιάνης δεν είπε ποτέ το «αγάπη μου έκλεισα τις τράπεζες»

Αποκαλύψεις έκανε σήμερα η Δανάη Στράτου απαντώντας σε πολλές ερωτήσεις για την περίοδο του 2015, όταν ήταν υπουργός ο σύζυγος της, Γιάνης Βαρουφάκης.

ΠΗΓΗ: enikos

Σε μία εφ'όλης της ύλης συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, η κ. Στράτου, αποκάλυψε ότι η πρωτοσέλιδη φράση "Αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες”, δεν ειπώθηκε ποτέ από τον Γιάνη Βαρουφάκη και ότι ήταν μία διαστρέβλωση των λεγομένων του πρώην υπουργού Οικονομικών.

"Έκανε ότι μπορούσε καλύτερο, τραβήχτηκε το χαλί κάτω από τα πόδια του σε αυτό το διάστημα των έξι μηνών. Δυστυχώς δεν τιμήθηκε η συμφωνία που είχαν κάνει" ανέφερε.

"Δεν είπε ποτέ το "αγάπη μου έκλεισα τις τράπεζες". Την ημέρα εκείνη, την ώρα που κάθονταν στο τραπέζι με τον Τζέιμς Γκαλμπρέιθ και τον δημοσιογράφο Ian Parker του New Yorker, μιλούσαμε off the record. Ο Γιάνης είναι άνθρωπος με χιούμορ, το οποίο είναι και πολύ λυτρωτικό σε κάποιες περιπτώσεις και θυμήθηκε την ταινία «Αγάπη μου, συρρίκνωσα τα παιδιά», και είπε με χιούμορ, "φαντάσου να είχα πει, αγάπη μου έκλεισα τις τράπεζες». Το πήρε και το διαστρέβλωσε. Το είπε χιουμοριστικά κατά τη διάρκεια του γεύματος. Το εξέφρασε με αντίθετο τρόπο απ' ό,τι έγινε γνωστό".

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη σχέση Τσίπρα-Βαρουφάκη είπε ότι είχε καταλάβει από πολύ νωρίς ότι δεν έχει μέλλον.

Σε ερώτηση εάν έχει πολλά βίντεο με τις συνομιλίες Βαρουφάκη, η Δανάη Στράτου απάντησε ότι είχε το μοναδικό προνόμιο να βρίσκεται δίπλα σε ένα σημαντικό άνθρωπο που έχει ρόλο κλειδί σε μία κρίσιμη περίοδο για τη χώρα.

Είπε επίσης ότι εάν δεν είχε ανατραπεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, ο Γιάνης Βαρουφάκης θα ήταν ακόμη στα πράγματα και πρόσθεσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι αριστερός.