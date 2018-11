Η Ενωση Αμερικανών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων βράβευσε την Ελενα Κουντουρά

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το βραβείο "The Most Supportive Τourism Ministry in the World 2018 " παρέδωσαν στην Ελληνίδα υπουργό, ο πρόεδρος της ASTA, Zane Kerby και ο αντιπρόεδρος της ASTA, Bob Duglin, σε ειδική εκδήλωση στην Φλόριντα των ΗΠΑ, παρουσία 400 μελών τους, Αμερικανών τουριστικών πρακτόρων που ειδικεύονται στα οργανωμένα ταξίδια, στον τουρισμό πολυτελείας και στην κρουαζιέρα.