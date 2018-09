ΠΗΓΗ: seleo.gr

Ο πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμμένο παρακολούθησαν επίδειξη των καταδρομέων, ενώ ανώτατοι αξιωματικοί τους παρουσίασαν τα εκθέματα.

Κατά την αποχώρηση, άκουσε τη μπάντα του Γ' Σώματος Στρατού να παίζει το «We Will Rock You» των Queen.