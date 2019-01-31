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Ξεσάλωσε το Twitter για την γκαζόζα… του Φωκά

23:40 31/1

Ένα «τιτίβισμα» του Καμμένου έφερε στο φως… την ιστορία του αναψυκτικού.

πηγή: ant1news.gr

 

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