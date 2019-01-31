ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
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Ξεσάλωσε το Twitter για την γκαζόζα… του Φωκά
23:40 31/1
Ένα «τιτίβισμα» του Καμμένου έφερε στο φως… την ιστορία του αναψυκτικού.
πηγή: ant1news.gr
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Καμμένος κατά Μπακογιάννη στο twitter: Δικάζουμε, φτιάχνεις κοτόσουπα;
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