Μητσοτάκης: Ντροπή για την Ελληνική Δημοκρατία η καταδίωξη της Athens Review of Books

«Παρακολουθώ το περιοδικό The Athens Review of Books από τα πρώτα τεύχη του. Κάθε φορά που το διαβάζω δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι κυκλοφορεί κάθε μήνα, στη μικρή ελληνική αγορά, ένα τέτοιας ποιότητας έντυπο. Το ελληνικό αντίστοιχο του The New York Review of Books -με το οποίο άλλωστε συνεργάζεται- κατέκτησε μια ξεχωριστή θέση στα ελληνικά γράμματα και έντονη παρουσία στον χώρο της διακίνησης των ιδεών, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Τώρα, στο κατώφλι 10 χρόνων κυκλοφορίας του, με υπό έκδοση το 100ό τεύχος του, έχει πλέον κατακτήσει όχι μόνο διεθνές κύρος, αλλά και μια πανευρωπαϊκή αρνητική πρωτοτυπία: κινδυνεύει να κλείσει διότι ο πρόσφατα αποπεμφθείς Υπουργός Εξωτερικών έβαλε σκοπό του να το εξοντώσει.