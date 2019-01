Η Κίνα πάτησε στη «σκοτεινή» πλευρά του φεγγαριού - Η πρώτη κοντινή φωτογραφία

Το ραντάρ του ρόβερ θα μπορεί να «δει» σε βάθος έως 100 μέτρων κάτω από τη σεληνιακή επιφάνεια. Το σκάφος διαθέτει επίσης τρεις κάμερες και μια σειρά από επιστημονικά όργανα (ορισμένα ευρωπαϊκής κατασκευής), όπως ένα αναλυτή σεληνιακής σκόνης, ένα αναλυτή ηλεκτρικού πεδίου, ένα σεληνιακό σεισμογράφο κ.α.

A Chinese spacecraft has become the first to land on the far side of the moon, according to state media.

The lunar explorer Chang'e 4 touched down on Thursday morning Beijing time (just before 2.30am GMT).

