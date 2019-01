Κολύμπησαν δίπλα στον μεγαλύτερο λευκό καρχαρία που έχει καταγραφεί ποτέ

«Βλέπαμε μερικούς (καρχαρίες-τίγρεις) όταν έφθασε, κι όλοι οι υπόλοιποι καρχαρίες έγιναν καπνός. Τότε, άρχισε να τρίβεται πάνω στο σκάφος», αφηγήθηκε η Όσιαν Ράμζι, δύτρια, στην εφημερίδα Honolulu Star-Advertiser.

«Ήταν απλά ένας ευγενικός γίγαντας που ήθελε να χρησιμοποιήσει το σκάφος μας για να ξυστεί», εξήγησε η Ράμζι, επαγγελματίας δύτρια και ειδική στους καρχαρίες, που δίνει αγώνα για την προστασία τους. Κολύμπησε πλάι-πλάι με τον θηλυκό καρχαρία για «μεγάλο μέρος της ημέρας». Η ομάδα τράβηξε καθηλωτικά πλάνα από τη συνάντηση.

Deep Blue, a great white shark that is believed to be the biggest on record, has been spotted around nine miles from the coast off the Hawaiian island of Oahu. https://t.co/8DoMD49t2Cpic.twitter.com/7vr9FHSRMX