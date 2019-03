NASA: Ο πρώτος άνθρωπος που θα πατήσει στον Άρη θα είναι, πιθανότατα, γυναίκα

Ο διοικητής της NASA διαβεβαίωσε ότι μια γυναίκα θα περιλαμβάνεται οπωσδήποτε στην επόμενη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που μια γυναίκα θα περπατήσει στο φεγγάρι.

Η NASA σχεδιάζει μαζί με άλλες χώρες ένα διεθνή διαστημικό σταθμό σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, καθώς και μια μόνιμη βάση στην επιφάνειά της. «Αυτή τη φορά, όταν θα πάμε στο φεγγάρι, θα μείνουμε», είπε ο διοικητής της NASA.

NASA says the first person on Mars will "likely" be a woman https://t.co/mz6njS5KMRpic.twitter.com/0xIpAjP1eZ