Πιλότοι στην Ιρλανδία ανέφεραν ότι είδαν... UFO - Ξεκίνησε έρευνα

Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας απάντησε ότι δεν γίνονται γυμνάσια.

Η πιλότος της BA που πετούσε από το Μόντρεαλ του Καναδά με προορισμό το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου σημείωσε ότι υπήρχε ένα "πολύ λαμπρό φως" και το αντικείμενο εμφανίστηκε κατά μήκος της αριστερής πλευράς του αεροπλάνου προτού "αλλάξει γρήγορα κατεύθυνση προς τα βόρεια".

Η κυβερνήτης του αεροπλάνου αναρωτιόταν τι θα μπορούσε να είναι αυτό, αλλά σημείωσε ότι δεν φαινόταν να έχει πορεία σύγκρουσης.

Άλλος πιλότος αεροπλάνου της Virgin που εκτελούσε την πτήση Ορλάντο-Μάντσεστερ μπήκε στη συζήτηση και είπε ότι μπορεί να είναι μετεωρίτης ή κάποιο άλλο αντικείμενο που εισέρχεται ξανά στην ατμόσφαιρα της γης.

Αυτός πρόσθεσε ότι υπάρχουν "πολλά αντικείμενα που ακολουθούν την ίδια τροχιά" και ότι ήταν πολύ λαμπερά.

Όπως είπε, είδε "δύο λαμπερά φώτα" στα δεξιά του, τα οποία ανέβηκαν σε ύψος με ταχύτητα, η οποία όπως σημείωσε ήταν "'αστρονομική', ήταν σαν Mach 2" δηλαδή η διπλάσια αυτής του ήχου.

Την ίδια ώρα ένας τρίτος πιλότος εμπορικής πτήσης, ενός 737 της Norwegian Air που ταξίδευε από Νέα Υόρκη με προορισμό το Σάνον, εξέφρασε την ανακούφισή του που κι άλλοι είδαν το ίδιο: "Ευτυχώς δεν είμαι ο μόνος", είπε.

"Μετά τις αναφορές από έναν μικρό αριθμό αεροπλάνων την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου για μια ασυνήθιστη εναέρια δραστηριότητα η Ιρλανδική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας υπέβαλε αναφορά", αναφέρει η ίδια σε ανακοίνωσή της.

"Η αναφορά αυτή θα ερευνηθεί βάσει της φυσιολογικής απόρρητης διαδικασίας διερεύνησης συμβάντων", δήλωσε παράλληλα εκπρόσωπός της στους Irish Times, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι απίθανο να πρόκειται για εξωγήινους από άλλο πλανήτη.

Την ίδια ώρα εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Σάνον δήλωσε ότι δεν είναι αρμόζον να σχολιάσουν το συμβάν οι αρχές του αεροδρομίου την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα της IAA.

Pilots report seeing UFO in sky off Ireland https://t.co/jJAdPej3eWpic.twitter.com/FWxB749wvy