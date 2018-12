Συγκλονιστικές εικόνες: Η Γη από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με το φακό του αστροναύτη Αλεξάντερ Γκερστ

Πολύ πιο απομονωμένος προορισμός στην ταξιδιωτική λίστα του Αλεξάντερ Γκερστ είναι η Νήσος Νοτίου Γεωργίας, παγωμένο νησί στο νότιο Ατλαντικό. Οι μοναδικοί κάτοικοί του είναι Βρετανοί στρατιωτικοί, ωστόσο φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες αποικίες πουλιών στον κόσμο.

Μία άλλη εντυπωσιακή φωτογραφία του αστροναύτη που δημοσιεύει η γερμανική εφημερίδα "Suddeutsche zeitung" είναι από το ηφαίστειο Ταναράκι στη Νέα Ζηλανδία. Το ηφαίστειο σε υψόμετρο 2,518 μέτρων στο Βόρειο Νησί και ο κρατήρας του συχνά καλύπτεται από χιόνι, όπως τον φωτογράφισε ο αστροναύτης.

Στη Νέα Ζηλανδία, στο Νότιο Νησί αυτή τη φορά, ο Αλεξάντερ Γκερστ επέλεξε να φωτογραφίσει τα τυρκουάζ νερά της λίμνης Πουκάκι και της λίμνης Τεκάπο με τα απίστευτης ομορφιάς τοπία, στους πρόποδες των καλυμμένων με χιόνι Νότιων Άλπεων, της οροσειράς της χώρας.

Από την ίδια ήπειρο μία εντελώς διαφορετική εικόνα είναι από το ιερό βουνό Ουλουρού στην κεντρική Αυστραλία. Είναι ένας μέγαλος μονόλιθος από ψαμμίτη στο νότιο άκρο της Βόρειας Επικράτειας, στην κεντρική Αυστραλία και από το διάστημα φαίνεται ένα κοκκινο-καφέ φόντο και μία σκιά. Περισσότεροι από 250.000 τουρίστες το επισκέπτονται κάθε χρόνο. Το εθνικό πάρκο γύρω από το βουνό Ουλουρού θεωρείται φυσικό μνημείο του πολιτισμού και της ιστορίας της φυλής Ανάνγκου των Αβοριγίνων που κατοικούν εκεί εδώ και πάνω από 5.000 χρόνια. Ωστόσο η ορειβασία στον μονόλιθο είχε απαγορευθεί έως το 2019 προκειμένου να προστατευθεί η ιερή τοποθεσία.

Thanks to all of you who accompanied me on the #Horizons mission, to let me be your eye in the sky / Vielen Dank an alle, die mich auf der #Horizons Mission begleitet haben, um ihre Welt durch meine Augen zu sehen. Hi-Res: https://t.co/b7I59tQwg5pic.twitter.com/aDMGq3CSA3