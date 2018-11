Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που «τσουνάμι χιονιού»... καταπίνει πόλη στη Σιβηρία

Σημειώνεται πως το Κράσνογιαρσκ είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σιβηρίας και ο πληθυσμός της είναι περίπου ένα εκατομμύριο κάτοικοι.

Snow tsunami covers the city of Krasnoyarsk, Siberia's third largest. Video shared by Afontovo TV station pic.twitter.com/edcoUBtb3I