To Jurassic Park επιστρέφει; Επιστήμονες «ξύπνησαν» κύτταρα από μαμούθ

Πηγή: RT

Το DNA που ανέκτησαν από τα κύτταρα και συγκεκριμένα από τους μύες του μαμούθ και από τον μυελό των οστών, εμφυτεύτηκε σε ωάρια ποντικιών, πέντε από τα οποία έδειξαν σημάδια βιολογικής δραστηριότητας.

Το πείραμα έδωσε ελπίδες για το μέλλον σύμφωνα με τους ερευνητές.

