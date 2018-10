Τυφώνας έσβησε από τον χάρτη νησί στη Χαβάη

Το νησί σβήστηκε στην κυριολεξία από τον χάρτη, ενώ ερευνητές που ήταν στο σημείο και μελετούσαν τις φώκιες, εγκατέλειψαν πριν χτυπήσει ο τυφώνας και έτσι δεν είχαν την ευκαιρία να δουν και να καταγράψουν το φαινόμενο.

Here is aerial video of East Island recorded earlier this year before it was washed away by Hurricane Walaka. Read more: https://t.co/x9moCBjxYF#HIwxpic.twitter.com/FZb0HJCvgz