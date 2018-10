WWF: Επείγει η λήψη γενναίων πολιτικών αποφάσεων για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών

Τη λήψη άμεσα «γενναίων πολιτικών αποφάσεων, που θα διασφαλίζουν ότι δεν θα θρηνήσουμε άλλα θύματα στο μέλλον, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη και τα νέα κλιματικά δεδομένα» ζητεί το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), με αφορμή απολογισμό της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Αν φέτος μετρούσαμε μόνο τις καμένες δασικές εκτάσεις, θα κάναμε λόγο για μια από τις χρονιές με συγκριτικά μικρές ζημιές σε δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Πληροφοριακού Συστήματος για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS), από την αρχή του έτους κάηκαν στην Ελλάδα περίπου 144.000 στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων, αριθμός χαμηλός συγκριτικά με το μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας (273.000 στρ.).

Τα πράγματα ωστόσο είναι διαφορετικά, καθώς το φετινό καλοκαίρι σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια 99 συνανθρώπων μας. Δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια» αναφέρει το ελληνικό τμήμα του WWF και σημειώνει ότι το φαινόμενο των πυρκαγιών έχει πάρει πλέον παγκόσμιες διαστάσεις, όπως προκύπτει από διεθνείς και ευρωπαϊκές μελέτες.

Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1.5 βαθμούς Κελσίου (Special Report on Global Warming of 1.5 ° C) του Διακυβερνητικού Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ, που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για άμεση δράση και προσαρμογή στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Αν η παγκόσμια θερμοκρασία ανέβει κατά ενάμιση βαθμό Κελσίου, οι ακραίοι καύσωνες, που κανονικά εμφανίζονται μια φορά στα είκοσι χρόνια θα αυξηθούν κατά 173% και οι περίοδοι ξηρασίας θα αυξηθούν κατά 3 μήνες. Επίσης, σύμφωνα με νέα μελέτη Ισπανών και Ιταλών επιστημόνων μια τέτοια άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει αύξηση κατά 40% των συνολικών καμένων εκτάσεων στη Μεσόγειο.

Το WWF τονίζει ότι «το φετινό καλοκαίρι, υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία χτύπησαν τη Β. Ευρώπη και τις ΗΠΑ με αποτέλεσμα να έχουμε πρωτόγνωρες δασικές πυρκαγιές ακόμα και σε χώρες με παραδοσιακά δροσερά καλοκαίρια όπως η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Εσθονία. Στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, η πυρκαγιά στο Mendocino κηρύχθηκε ως η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία της πολιτείας».

Και προσθέτει: «Φυσικά η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την έλλειψη ή την καθυστέρηση ανάληψης δράσης και αποφάσεων, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένας επιπλέον σοβαρός παράγοντας που καθιστά τα δάση μας ακόμα πιο ευάλωτα απέναντι στις δασικές πυρκαγιές. Διαχρονικές είναι οι τεράστιες πολιτικές ευθύνες για την έλλειψη αποτελεσματικής δασικής διαχείρισης, πολεοδομικό σχεδιασμό, οργάνωση της πολιτικής προστασίας με βλέμμα στραμμένο στην προστασία ανθρώπων και φύσης, καθώς και για την ισχνή οικονομική, υλική και επιστημονική ενίσχυση του μηχανισμού πρόληψης».

Σε δηλώσεις του, ο γεν. διευθυντής WWF Ελλάς, Δημήτρης Καραβέλλας, σημειώνει: «Η φετινή αντιπυρική περίοδος σημαδεύτηκε από την πυρκαγιά στο Μάτι που ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο την έλλειψη σχεδιασμού, συντονισμού καθώς και το μέγεθος της καταστροφής που μπορεί να συντελεστεί μέσα σε λίγες ώρες ακόμα και σε περιοχές εντός του αστικού ιστού. Στη σκιά της τραγωδίας και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, πρέπει να οργανωθούμε και να θωρακιστούμε άμεσα απέναντι στις δασικές πυρκαγιές και τους παράγοντες που τις εντείνουν, με κυριότερο αυτόν της κλιματικής αλλαγής».