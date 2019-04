Βίντεο-ντοκουμέντο από το βράδυ του δημοψηφίσματος - Ο Βαρουφάκης αποκαλύπτει τι είπε στον Τσίπρα

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο OPEN, έδωσε στη δημοσιότητα ένα αποκαλυπτικό βίντεο από το προσωπικό του αρχείο, το οποίο τραβήχτηκε το βράδυ του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

Στο βίντεο φαίνεται να εξηγεί στη σύζυγό του Δανάη Στράτου τα όσα είχε πει στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα λίγα λεπτά νωρίτερα, κατά την έξοδο του από το Μέγαρο Μαξίμου. Δείτε το βίντεο από το OPEN:

Διαβάστε αναλυτικά όλα όσα είπε στο βίντεο ο πρώην υπουργός Οικονoμικών και γραμματέας του ‘ΜέΡΑ25’:

"5 Ιουλίου 61,5% ‘ΟΧΙ’, απίστευτο. Του είπα ότι κοίτα, αυτό το 61,5% είναι τεράστιο κεφάλαιο που πρέπει να το χρησιμοποιήσεις. Ένα κεφάλαιο το οποίο πρέπει να το διαχειριστείς με μεγαλύτερο σεβασμό απ’ αυτόν που έδειξες στον λαό αυτόν εδώ έξω πριν από το δημοψήφισμα.

Και το μεγάλο έγκλημα κι αυτό δεν θα στο συγχωρήσω ποτέ, του λέω, και το ξέρεις ότι το λέω με αγάπη αλλά το λέω και το εννοώ κιόλας, είναι ότι έδωσες τα πρωτογενή ερήμην του υπουργού Οικονομικών και δώσατε τα πρωτογενή πλεονάσματα, το οποίο αμέσως δίνει το χρέος και μετά άμα σου πάρουν εσένα του Πρωθυπουργού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς τη λιτότητα, που είναι τα πρωτογενή και το χρέος, γιατί να σου δώσουν οτιδήποτε άλλο;

Όταν δίνεις στον εχθρό την αίσθηση ότι μπορεί να επιλέξει ποιους συνεργάτες σου θα κάψει και ποιους θα αφήσει, σ’ έχει ακυρώσει εσένα.

Μου λέει, αυτό που σκέφτομαι να κάνω είναι αναδιάρθρωση του κυβερνητικού σχήματος για να μην στοχοποιούν εσένα και να πάρεις εσύ το Οικονομίας, να πάρει ο Ευκλείδης το Οικονομικών.

Ε όχι Αλέξη μου, και να σου πω γιατί όχι. Εμένα με γνώρισες επειδή έχω κάνει όλη αυτή τη δουλειά για το χρέος. Ζω, αναπνέω, σκέφτομαι, ονειρεύομαι τη μείωση του χρέους. Έχω όλα αυτά τα σχέδια για τη μείωση του χρέους. Το μόνο που με νοιάζει είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα, η λιτότητα σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση του χρέους και την αναδιανομή του εισοδήματος. Τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Το να πάρω εγώ το Οικονομίας για να έχω ένα υπουργείο για να είμαι και εγώ υπουργός; Εγώ του λέω “ρε Αλέξη θυμάσαι γιατί ήρθα εγώ εδώ; Γιατί μου ζήτησες να έρθω να σε βοηθήσω σε αυτά τα ζητήματα και βουλευτής έγινα όχι γιατί ήθελα να είμαι βουλευτής, αλλά γιατί δεν ήθελα να είμαι δοτός υπουργός. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα παραπάνω από το να διαφυλάξω την αξιοπρέπειά μου και αύριο να φύγω βοηθώντας παράλληλα τον άνθρωπο που θα με αντικαταστήσει που είναι ο πιο κοντινός μου εκεί μέσα, ο Ευκλείδης. Αυτή είναι η δική μου η ευθύνη. Και ξέρεις κάτι; We live to fight another day. Γιατί αυτός ο αγώνας μόλις τώρα ξεκινάει Δανάη, μόλις τώρα ξεκινάει".