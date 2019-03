Η Ελενα Κουντουρά υποψήφια για καλύτερη υπουργός Τουρισμού παγκοσμίως

Η Ελλάδα για πρώτη φορά είναι υποψήφια και μάλιστα για τρία βραβεία στον ιστορικό αυτό θεσμό. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά η Ελλάδα είναι υποψήφια για το βραβείο καλύτερου προορισμού αναψυχής "Best Leisure Destination". Η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά είναι υποψήφια ως η καλύτερη Υπουργός Τουρισμού παγκοσμίως. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα έχει επιλεγεί στις υποψηφιότητες για το συγκεκριμένο βραβείο. Επίσης, η κ. Κουντουρά είναι υποψήφια για το βραβείο αριστείας "Woman of Excellence" στην τελετή απονομής των βραβείων του Ινστιτούτου Γυναικών της Νότιας Ασίας - Ιnstitute of South Asian Women (ISAW), που διοργανώνεται από το 2012 και τιμά γυναίκες υπουργούς, ηγέτες και με έντονη κοινωνική δράση σε παγκόσμιο επίπεδο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

Η απονομή των βραβείων γίνεται σήμερα στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Τουρισμού ITB Berlin, σε ειδική τελετή των διοργανωτών, παρουσία του συνόλου των υπουργών Τουρισμού και των παραγόντων της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας.

Η υπουργός θα παραλάβει, επίσης, σήμερα σε ξεχωριστή τελετή το Βραβείο του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ειρήνη, μέσω του Τουρισμού IIPTI στην 4η διοργάνωση των Παγκόσμιων Βραβείων Ειρήνης για τις ισχυρές γυναίκες στον τουρισμό με τον τίτλο «Celebrating Her». Η κ. Κουντουρά διακρίθηκε με το βραβείο «Tourism Strategy & Resilience» για την επιτυχημένη στρατηγική της Ελλάδας στην ανάπτυξη του τουρισμού.