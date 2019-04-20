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Η ομιλία Τσίπρα στην Πάτρα

20:40 ενημερώθηκε σήμερα 5 λεπτά πριν

Παρακολουθείστε την ομιλία του πρωθυπουργού στο Κλειστό Γυμναστήριο του Απόλλωνα, στην Πάτρα.

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