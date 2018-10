Νέες απειλές Ακάρ: Θα πάρουμε μέτρα κατά της Ελλάδας για τα 12 μίλια

Νέες προκλήσεις κατά της Ελλάδας από τον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας.

Νέες απειλές κατά της Ελλάδας εξαπολύει ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ, τόσο για τα 12 μίλια χωρικών υδάτων αλλά και για την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο.

«Η Τουρκία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αν ληφθεί απόφαση αντίθετη με τα δικαιώματα στο Αιγαίο» δήλωσε ο Χουλουσί Ακάρ όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, μια μέρα μετά τις απειλές της Τουρκίας προς την Αθήνα πως ενδεχόμενη επέκτατη των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια θα είναι αιτία πολέμου.

#BREAKING Turkey to take necessary measures if a decision is taken contrary to its rights, interests in Aegean Sea, Defense Minister says — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 24, 2018

Μιλώντας για την ανατολική Μεσόγειο ο Ακάρ υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει στην Ελλάδα να παρεμβαίνει στις δραστηριότητές της στην περιοχή, αφού η Άγκυρα είπε την περασμένη εβδομάδα ότι μια ελληνική φρεγάτα παρενόχλησε το τουρκικό πλοίο Barbaros στην περιοχή.

#BREAKING Turkey will never allow another harassment to any Turkish ship in Eastern Mediterranean: Defense Minister — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 24, 2018

Στην συνέντευξή του στο Anadolu, ο Ακάρ δήλωσε ότι κανένα έργο δεν ήταν δυνατό στην ανατολική Μεσόγειο χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας και της βόρειας Κύπρου, μιας αποσχισθείσας χώρας που αναγνώρισε μόνο η Άγκυρα.