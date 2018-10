Στο Λονδίνο μεταβαίνει ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, όπου αύριο θα είναι ομιλητής στη διημερίδα «A left strategy for transforming Europe», την οποία διοργανώνει το Conflict and Civil Society Research Unit, και συγκεκριμένα στο πάνελ με θέμα «A transformative economic strategy for Europe».