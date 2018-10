Παπαδημούλης: Ως πότε θα κρατούν ως μέλος του ΕΛΚ τον Όρμπαν;

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

"Ευχαριστήρια επιστολή Όρμπαν προς τη Χρυσή Αυγή, για τη στήριξη στην ουγγρική κυβέρνηση. Η ΧΑ, αποκλεισμένη ακόμη και από την ακροδεξιά ομάδα της Λεπέν, και ο Όρμπαν, ομογάλακτος των Κ.Μητσοτάκη και Βέμπερ, σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Ως πότε θα τον κρατούν ως μέλος του ΕΛΚ;» έγραψε ο κ. Παπαδημούλης.

Orbán expressing gratitude to neo-nazi Golden Dawn for its support. Golden Dawn, blocked and alienated even from Le Pen's group, and Orbán, political ally of @kmitsotakis and @ManfredWeber, have established communication channels. For how long he will continue being part of EPP? pic.twitter.com/FpyaihzVkV