Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή - Μητσοτάκης: Να φύγετε - Τσίπρας: Εκλογές στο τέλος της 4ετίας

Ανέβηκαν οι τόνοι στην Ολομέλεια, κατά τη διάρκεια των ομιλιών του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού.

"Κύριε Μητσοτάκη, κάτι δεν πήγε καλά στην προηγούμενη συνεδρίαση προφανώς (για την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών) και σήμερα ήρθατε πάλι να επαναλάβετε τα ίδια επιχειρήματα. Τα ακούσαμε και τα ξανακούσαμε", είπε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ξεκινώντας την τοποθέτηση του στη Βουλή. Τον κατηγόρησε ότι κινδυνολόγησε πάνω στο κρίσιμο κοινωνικό θέμα της δημόσιας υγείας, μιλώντας για τη γρίπη. "Σας απάντησε με την πρέπουσα σοβαρότητα ο υπουργός Υγείας", είπε αναφορικά με την παρέμβαση που ζήτησε και έκανε προηγουμένως ο κ. Ξανθός.

Ο πρωθυπουργός απέρριψε παράλληλα τη θέση που είχε εκφράσει προηγουμένως ο κ. Μητσοτάκης για τον αριθμό των κλινών στα νοσοκομεία, επί των οποίων προέβη σε σύγκριση.

"Στην Ελλάδα οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, πάρτε το χαμπάρι", τόνισε ο Αλ. Τσίπρας.

"Στην κάλπη των ευρωπαϊκών εκλογών θα υποστείτε μια δεινή διάψευση των προσδοκιών σας, διότι όλος ο λαός θα κατανοήσει ότι το σχήμα που είχατε στήσει με ψευδείς μετρήσεις ήταν μια φενάκη που εσείς στήσατε προκειμένου να δημιουργήσετε μια ψευδή εικόνα", είπε.

Και την επόμενη των εκλογών θα έχετε μεγάλο πρόβλημα να εξηγήσετε στο κόμμα σας και τον λαό πώς διαψεύστηκαν οι προσδοκίες που είχατε καλλιεργήσει. "Έχετε πέσει μέσα σε όλες τις παγίδες που έχετε στήσει", είπε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις αξιολογήσεις, στο θέμα των συντάξεων, στο θέμα της εξόδου από το μνημόνιο, το θέμα της εξόδου της χώρας στις αγορές.

"Έχουν διαψευστεί όλα τα αφηγήματα σας", είπε.

Είπε ότι τα περί "σικέ διαζυγίου" με τον κ. Καμμένο, που έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, μετά έγινε από εκείνον "εκβιαστικό διαζύγιο".

Ο Αλ. Τσίπρας είπε προς τον κ.Μητσοτάκη ότι με τις πλάτες τους κ. Βέμπερ έρχεται ο πρόεδρος της ΝΔ να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για τα πρωτογενή πλεονάσματα. "4,5% δεν είχατε υπογράψει;", του είπε.

Μέχρι σήμερα όλες σας οι κινήσεις είναι υπονόμευσης της προσπάθειας.

"Εσείς κ. Γεννηματά σε ποιον ακριβώς χώρο ανήκετε στο ευρωπαϊκό στερέωμα; Ακούγοντας τις θέσεις του κ. Μητσοτάκη, καταλαβαίνω ότι υπογράφετε και την τελευταία τελεία όλων όσων λέει. Η κριτική που ασκείτε σε όλα τα θέματα στην κυβέρνηση είναι από την πρώτη λέξη ως την τελευταία τελεία ταυτόσημη με αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης", ανέφερε.

Όμως στην Ευρώπη υπάρχουν σοσιαλιστικά κόμματα που δεν ταυτίζονται με αυτές τις θέσεις και σήμερα σχολιάζοντας την τοποθέτηση του κ. Βέμπερ, ο Ούντο Μπούλμαν είπε ότι: ο κ. Βέμπερ θα πρέπει να σταματήσει να φαντασιώνεται σενάρια για την ανατροπή του σημερινού πρωθυπουργού, η κυβέρνηση του οποίου οδήγησε την Ελλάδα έξω από την κρίση, όπως είπε ο κ. Τσίπρας.

"Αναρωτιόμαστε αν ο στόχος σας για στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ που σημαίνει νίκη της ΝΔ, τι θα πείτε στον κόσμο σας", είπε προς την κ. Γεννηματά.

Τα εθνικά θέματα είναι ένα πεδίο στην πολιτική αντιπαράθεση που για χρόνια όλες οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις σε αυτή τη χώρα, πορεύτηκαν με ευθύνη και σύνεση, είπε ο Αλ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι φυσικά και υπάρχουν διαφορές, που προκύπτουν από την ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα κάθε παράταξης. "Όμως, πάντα υπήρχε ένα όριο. Εσείς, το ξεπεράσατε".

"Προσπαθήσατε να καλύψετε την ατυχή δήλωση του κ. Γεωργιάδη ότι δεν αναγνωρίζει τη "Βόρεια Μακεδονία" και προκειμένου να το εξηγήσετε μας είπατε ότι δεν θα καλωσορίσετε ποτέ τον "Σκοπιανό" πρωθυπουργό στην Ελλάδα και με ρωτήσατε αν θα τον αποκαλέσω "Μακεδόνα".

Ο πρωθυπουργός είπε ότι θα τον αποκαλεί όπως του δίνει το δικαίωμα η Συμφωνία και όπως θα τον αποκαλούν όλοι οι άλλοι ηγέτες. Θα τον καλωσορίσει δηλαδή ως τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, ως τον Σλαβομακεδόνα πρωθυπουργό, "αλλά εσείς αυτό δεν θα το κάνετε ποτέ, θα τον καλωσορίζετε ως "Σκοπιανό". "Πράγματι δεν θα το κάνετε γιατί δεν σας αφήνει η εθνικιστική τάση του κόμματος σας και δεύτερον γιατί δεν θα γίνετε ποτέ πρωθυπουργός", είπε.

Σχετικά με την αναφορά του κ. Μητσοτάκη για τον ΥΠΕΘΑ, για το εάν θα καλωσορίσει στο ΝΑΤΟ τον "Μακεδονικό στρατό", του καταλόγισε πάλι "σκοπίμως ανακρίβειες". Είπε ότι η επίσημη ονομασία στο ΝΑΤΟ θα είναι στρατός της Βόρειας Μακεδονίας. Φιλικός και σύμμαχος προς την Ελλάδα, που δεν θα στρέφει τα βέλη του προς την Ελλάδα, που δεν θα πρέπει να κοιτάει και να λοξοκοιτάει σε τρίτες δυνάμεις στην περιοχή, αλλά με τις σύμμαχες δυνάμεις πυλώνα σταθερότητα και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

"Με πολύ μεγάλη έκπληξη διάβασα στον εγχώριο Τύπο ότι κατά την πρόσφατη συνάντηση σας με την καγκελάριο Μέρκελ της είπατε ότι δεν θα επιτρέψετε η Βόρεια Ελλάδα να γίνει Καταλονία", είπε ο Αλ. Τσίπρας προς τον κ. Μητσοτάκη.

"Αλήθεια αν το είπατε αυτό, έχετε καταλάβει τι ακριβώς είπατε ; Παρομοιάσατε το βόρειο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας, την ελληνική Μακεδονία, με μια αυτόνομη περιφέρεια του Ισπανικού κράτους, το οποίο διαθέτει αυτόνομο κοινοβούλιο και στο οποίο ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της αυτοπροσδιορίζονται εθνοτικά διαφορετικά από τους Ισπανούς, και μιλούν διαφορετική γλώσσα και ιστορικά υπάρχουν στο εσωτερικό της αποσχιστικές τάσεις οι οποίες μάλιστα λόγω του πρόσφατου δημοψηφίσματος, έχουν ενισχυθεί. Αυτό κάνατε; Αλήθεια, κατανοείτε κύριε Μητσοτάκη πόσο εθνικά επικίνδυνη είναι αυτή η ανιστόρητη αναλογία που επιχειρήσατε;", είπε.

Υπογράμμισε προς τον πρόεδρο της ΝΔ: "Έχετε δύο επιλογές. Ή θα διαψεύσετε καθαρά και ξάστερα το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της "ΕΣΤΙΑΣ". Ή θα πρέπει να απολογηθείτε δημόσια. Πρωτίστως, απέναντι στους Βορειοελλαδίτες. Οι οποίοι ούτε αποσχιστικές τάσεις έχουν, ούτε μιλούν άλλη γλώσσα, ούτε έχουν άλλη εθνότητα".

Ο Αλ. Τσίπρας ζήτησε από τον κ. Μητσοτάκη να είναι "πιο σοβαρός" όταν καταπιάνεται με εθνικά θέματα. Τον κατηγόρησε ότι δεν είχε αναχωρήσει ακόμη το αεροπλάνο που θα τον μετέφερε στην Τουρκία για τη συνάντηση με το Πρόεδρο Ερντογαν και ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε να κάνει δηλώσεις και να προκαταβάλει ότι η επίσκεψη θα αποτύχει.

"Πριν δείτε τα αποτελέσματα είχατε βγάλει διάγνωση ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι" και την επόμενη μέρα "οι σοβαροί αναλυτές σας και τα στελέχη σας, έμειναν μόνο να σχολιάζουν το χρώμα μιας γάτας που έτυχε να περάσει από μπροστά μου την ώρα μιας ιδιαίτερου ιστορικού φορτίου επίσκεψης σε ένα μνημείο του ελληνισμού και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς". "Ίσως γιατί", σχολίασε, "το χρώμα της γάτας συμπίπτει με το χρώμα της αντιπολιτευτικής σας ρητορικής και κριτικής στα εθνικά μας θέματα".

Μπορεί κ. Μητσοτάκη να θεωρείτε ότι είναι τζάμπα να λέτε και μια κουβέντα παραπάνω και στα εθνικά θέματα για αντιπολιτευτικούς λόγους. Δεν είναι έτσι. Είστε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχετε ευθύνη να σέβεστε την ιστορία και τους ανθρώπους αυτής της χώρας. Δεν μπορείτε να ρίχνετε αντιπολιτευτικές ζαριές, σε τόσο κρίσιμα εθνικά θέματα".

Τον κατηγόρησε ότι έχει επιλέξει να τοποθετείται για τα εθνικά θέματα "όχι με βάση το συμφέρον της χώρας, αλλά με βάση τις ορέξεις και τα γούστα της ακραίας πτέρυγας του κόμματος σας". Είπε ότι αυτή είναι "μια στάση ανεύθυνη και εθνικά επικίνδυνη", προσθέτοντας ότι "διαχρονικά επικίνδυνος υπήρξε ο τυχοδιωκτισμός της ελληνικής ακροδεξιάς σε όλες τις εκφάνσεις της".

"Οι ανοιχτοί δίαυλοι με την Τουρκία είναι ωφέλιμοι για τη χώρα", δήλωσε ο κ. Τσίπρας αναφερόμενος στην συνάντηση του με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη και αναφερόμενος στις επικρίσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρατήρησε: "Τώρα από αυτό τι ακριβώς σας πείραξε πάλι; Τι θέλετε δηλαδή να κάνουμε ως χώρα και ως κυβέρνηση; Να μην μιλάμε με κανέναν;".

Η Νέα Δημοκρατία σε όλα τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής δεν διατυπώνει θέση, αλλά απλώς διαφωνεί με τα πάντα, επισήμανε ο πρωθυπουργός.

"Διαφωνείτε με μια εξωτερική πολιτική η οποία αποπνέει αυτοπεποίθηση και αναγνώριση του αναβαθμισμένου ρόλου της Ελλάδας στο διεθνές πεδίο. Δεν μας λέτε όμως ποια ακριβώς είναι η θέση σας", είπε ο κ. Τσίπρας και συνέχισε: "Μας λέτε: Μην προχωράτε σε λύση για το μακεδονικό, αφήστε το όπως το αφήσαμε εμείς για 30 χρόνια. Μην ενθαρρύνετε την ένταξη της γειτονικής χώρας στην ΕΕ. Μην προχωράτε σε συζητήσεις για τη βελτίωση των σχέσεων μας με την Αλβανία. Μη συζητάτε με την Τουρκία".

Απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη υπογράμμισε:"Δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν. Ή δεν κατανοείτε την ανάγκη που υπάρχει η Ελλάδα να αναβαθμίσει το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή είστε εκτός τόπου και χρόνου.

Ή επιλέγετε αυτοβούλως, να μην έχει η Ελλάδα αυτόνομη εξωτερική πολιτική και να υπακούει μονάχα στις βουλές των ισχυρότερων κρατών. Δηλαδή είστε επικίνδυνοι. Πείτε μας όμως, τι από τα δύο ισχύει. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι ίσως υπάρχει και ένα τρίτο ενδεχόμενο. Να είστε και εκτός τόπου και χρόνου και επικίνδυνοι".

"Τζάμπα μαγκιά" χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός τις απειλές του κ. Μητσοτάκη ότι αν η Ν.Δ. γίνει κυβέρνηση θα βάλει βέτο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της γειτονικής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

"Μιλάμε για μια διαδικασία με ορίζοντα μετά το 2030 και, επομένως, η δήθεν ανυποχώρητη στάση σας είναι απλώς ένα σχήμα αντιπολιτευτικού λόγου. Είναι μια τρύπα στο νερό. Μια από τις γνωστές και συνηθισμένες τώρα τελευταία εξάρσεις σας", σημείωσε.

Μητσοτάκης: Να φύγετε μαζί με τους φόρους σας, τα δύο μνημόνια και την αποτυχία σας

Με αναφορά στους θανάτους από την γρίπη ξεκίνησε την ομιλία του στην Βουλή ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η γρίπη, ανέφερε προκαλεί ανησυχία στην ελληνική κοινωνία και εξήγησε: 40 συμπολίτες μας έχουν χάσει την ζωή τους και πολλοί νοσηλεύονται και νοσούν από τον ιό της γρίπης. Είναι γεγονός απαράδεκτο και αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετώπισε εγκαίρως το θέμα, δεν προχώρησε στην ενημέρωση του κοινού ή στον εφοδιασμό των φαρμακείων. Η πρωτοβάθμια φροντίδα δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να ανταποκριθεί στα στοιχειώδη καθήκοντά της.

Η ΝΔ θα καταψηφίσει το πρωτόκολλο ένταξης γιατί είναι απλά η προδιαγεγραμμένη τελική πράξη μιας επιζήμιας συμφωνίας. Δρομολογείται μέσα από διαδικασια που ευτελίζει τα κοινοβουλευτικά μας ήθη και αφήνει τον κ. Τσίπρα προσωπικά απαξιωμένο.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είπε, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό, ότι αντί να πάει σε εκλογές επιθυμεί να δεσμεύσει τη χώρα. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στη χώρα μας αυτά που βιώσαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ελληνική Δημοκρατία έζησε και ζει στιγμές πολιτικής συναλλαγής και μάλιστα σε κοινή θέα. Μπροστά στα μάτια μας είδαμε και εξακολουθούμε να βλέπουμε εκβιασμούς. Όλοι έχουν αντιληφθεί τα παζάρια που έχουν γίνει. Συνειδήσεις ανταλλάγησαν με χαρτοφυλάκια και πόστα.

Η χώρα πρέπει να πάει άμεσα σε κάλπες. Οι εκλογές θα φέρουν πολιτική κάθαρση που χρειάζεται η χώρα. Όσο συντομότερα γίνουν, τόσο το καλύτερο. Οι Έλληνες έχουν τη δική τους φωνή. Φύγετε μαζί με τους φόρους σας, τα δύο μνημόνια και την αποτυχία σας.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφερόμενος Συμφωνία των Πρεσπών, επισήμανε πως ανατρέπει μία πάγια εθνική στρατηγική. Εδώ και 140 χρόνια, η Ελλάδα ποτέ δεν επέτρεψε να μονοπωλήσει κάποιος τρίτος τον όρο Μακεδονία. Και δεν αναγνώρισε ποτέ διακριτή μακεδονική εθνότητα. Ποτέ.

Και συνέχισε λέγοντας: Σας διέψευσαν, όμως, και τα πρακτικά της Σύσκεψης Αρχηγών των Σκοπίων που διέρρευσαν. Εκεί οι ίδιοι οι Σκοπιανοί ομολογούσαν ότι ανέκαθεν η Ελλάδα δεν αναγνώριζε «μακεδονική» γλώσσα. Όπως και το ΝΑΤΟ, βέβαια, ύστερα από δική μας παρέμβαση. «Macedonian language is unacceptable to one NATO delegation», σημείωνε σε επίσημο έγγραφό του, από το 2000.

Και ο Κυριακός Μητσοτάκης τόνισε: Πιο καθαρός ορισμός έθνους δεν έχει υπάρξει. Και στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, συγκροτούν και κάτι νέο, απαράδεκτο: Μια ταυτότητα «μακεδονική», που με την δική σας υπογραφή και σφραγίδα δεν έχει σχέση με την Ελλάδα. Και η οποία δεν αποκαλείται καν «βορειομακεδονική», ώστε να συνδέεται -έστω και τυπικά- με το νέο όνομα της γειτονικής χώρας. Η συμφωνία, λοιπόν, αναγνωρίζει στους πολίτες αυτούς το δικαίωμα να προσδιορίζονται -επίσημα και νομικά- πλέον ως «Μακεδόνες» -κι έτσι θα αναγράφονται και στα διαβατήριά τους.

Ειμαστε υποχρεωμένοι- να αποκαλούμε «Μακεδόνες» τους κατοίκους της χώρας αυτής. Και αυτό μας δεσμεύει νομικά. Να το χαίρεστε το erga omnes της συγκυβέρνησής σας κύριοι βουλευτές και κύριε Τσίπρα, είπε ο κ. Μητσοτάκης και σημείωσε:

Η Συμφωνία δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη «Μακεδονία» ή «Μακεδόνες» σε σχέση με την Ελλάδα. Πουθενά δεν γράφει «Έλληνες Μακεδόνες» ή «ελληνική Μακεδονία». Αντίθετα, η Μακεδονία μας, προσδιορίζεται ως «η βόρεια περιοχή… του Πρώτου Μέρους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι: Δεν θα πω ποτέ εγώ «καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα». Περιμένω να το πείτε εσείς κ. Τσίπρα. Και περιμένω τον κ. Αποστολάκη να καλωσορίζει και τον μακεδονικό στρατό στην Ελλάδα όταν θα κάνει κοινά γυμνάσια με τον ελληνικό στρατό. Αυτά έχετε υπογράψει.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε πως η Συμφωνία των Πρεσπών τυπικά επιτρέπει να συσταθούν και εδώ σύλλογοι «μακεδονικής» γλώσσας. Και ξέρετε ότι υπάρχουν στη χώρα μας, ορισμένοι που προβάλλουν τη γλώσσα ως απόδειξη διαφορετικής εθνότητας Ότι δηλαδή -μέσα στην Ελλάδα- υπάρχουν «Μακεδόνες» που δεν είναι Έλληνες. Το έχουν πει ότι θα το κάνουν. Τους παρακολουθούμε. Θα ζητήσετε τα ρέστα από εμάς επειδή αποκαλύπτουμε τις συνέπειες της δικής σας πολιτικής; Εσείς δίνετε τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μειονοτικό πρόβλημα στη Β. Ελλάδα. Αυτή δεν είναι μια ισορροπημένη Συμφωνία. Είναι μια διευθέτηση. Μόνο ο κ. Τσίπρας ξέρει τι πολιτικά ανταλλάγματα πήρε για να πει ναι εκεί που όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί είπαν όχι.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε νέες βολές κατά του πρωθυπουργού, λέγοντας χαρακτηριστικά: Και συνεχίζει να προσβάλλει το λαό, αποκαλώντας εθνικιστή, ακροδεξιό ή ακόμη και άμυαλο όποιον δεν είναι με το μέρος του γιατί αυτό περίπου είπε ο κ. Τσίπρας συνομιλώντας με ευρωπαίους ηγέτες. Ντροπή σας κ. Τσίπρα. Ντροπή σας να προσβάλλετε και να υποτιμάτε τους Έλληνες πολίτες με αυτό τον τρόπο. Είναι πολιτική ύβρις να μιλάει ο κ.Τσίπρας για ακροδεξιά. Γιατί είναι αυτός, που ύψωσε μαζί με την ακροδεξιά τις «αγανακτισμένες» κρεμάλες στο Γιατί είναι αυτός που με τη συνεργασία της ακροδεξιάς έριξε την κυβέρνηση το 2014. Γιατί είναι αυτός που συγκυβέρνησε μαζί με τον εθνικιστικό ακροδεξιό λαϊκισμό που καθρεφτίζεται στο πρόσωπο του κ.Καμμένου - χωρίς την ανοχή του οποίου η κυβέρνηση δεν θα είχε φθάσει ποτέ στις Πρέσπες. Και γιατί είναι αυτός που με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής διόρισε μέχρι και τη νομική του σύμβουλο πρόεδρο Ανεξάρτητης Αρχής.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε το ζήτημα του «βέτο» στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ενωση λέγοντας χαρακτηριστικά: Αλλοι ανακάλυψαν όψιμα το ΝΑΤΟ. Να θυμίσω τι λέγατε για το ΝΑΤΟ πριν από κάποια χρόνια; Δεν χρειάζεται.. Τα ξέρετε. Εμείς δεν χρειάζεται να αποδείξουμε τίποτα και σε κανέναν, συνομιλούμε με τους εταίρους μας με σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού. Επί της αρχής η Ν.Δ. δεν είχε αντίρρηση να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Έχει όμως αντίρρηση να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ εκχωρώντας μακεδονική ταυτότητα, εθνότητα και γλώσσα. Τώρα, έχουν διαμορφωθεί, ασφαλώς, αρνητικά τετελεσμένα. Όμως, η εθνική προσπάθεια συνεχίζεται. Οι δυσμενείς επιπτώσεις θα πρέπει να αμβλύνονται μέτρο με μέτρο, ημέρα με την ημέρα. Και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Δεν απεμπολώ το δικαίωμα του «βέτο» στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιστοί στη θέση που έχουμε διαμορφώσει, καταψηφίζουμε σήμερα το Πρωτόκολλο Ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Γιατί επισφραγίζει την εθνική ήττα των Πρεσπών. Την ίδια ώρα, καταγγέλλουμε τον ευτελισμό της πολιτικής ζωής από μία κυβέρνηση-κουρελού, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και ο πρόεδρος της ΝΔ ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας: Ξέρουμε ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να παραμείνετε λίγους μήνες ακόμα στην εξουσία. Θα προσπαθήσετε να μεταθέσετε όσο μπορείτε κόντρα στη δύναμη των πραγμάτων. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές η κυβέρνηση θα σαρωθεί. Και οι Ευρωεκλογές, αν δεν κάνετε και τις εθνικές εκλογές μαζί, θα γίνουν δημοψήφισμα - με σύνθημα αυτό που σας φωνάζουν οκτώ στους δέκα Έλληνες. Φύγετε.