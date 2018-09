Συλλυπητήρια ΥΠΕΞ για τα θύματα του σεισμού στην Ινδονησία

Με ένα tweet στην αγγλική γλώσσα, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τον καταστροφικό σεισμό στην Ινδονησία, όπως επίσης και τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη της χώρας μας στον λαό και την κυβέρνηση της χώρας.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

"Είμαστε συγκλονισμένοι από τον υψηλό αριθμό θυμάτων που προκλήθηκαν από τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι στην Ινδονησία. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι υπέστησαν τις συνέπειες. Ειλικρινά συλλυπητήρια και αλληλεγγύη στο λαό και στην κυβέρνηση της Ινδονησίας" τονίζει το ΥΠΕΞ.

Το τουίτ του ΥΠΕΞ στα αγγλικά: Deeply shocked by news on high toll following devastating earthquake & tsunami in #Indonesia. Our thoughts go out to all those affected. Sincere condolences and solidarity to the Indonesian people & government @Kemlu_RI