Συνάντηση Βίτσα με τον Τούρκο ομόλογό του για το μεταναστευτικό - Το μήνυμα Αβραμόπουλου

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ συζητήθηκε και η συνεργασία για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή του Έβρου.

Εποικοδομητική και φιλική συνάντηση στο Μαρακές με την Ελλάδα και την Τουρκία για το πως θα βελτιωθεί η συνεργασία για το μεταναστευτικό στην ανατολική Μεσόγειο, έγραψε ο κ. Αβραμόπουλoς στο προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

Constructive and friendly meeting in Marrakesh today with Greece and Turkey on how to improve cooperation on #migrationEU in the Eastern Mediterranean. ???? ???? ???? pic.twitter.com/RQ0ddSpE4m