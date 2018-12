Συνάντηση Κατρούγκαλου με Μπόλτον στον Λευκό Οίκο - Τι συζήτησαν

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

#Washington: Alt. FM G. Katrougalos @gkatr had the opportunity to exchange views on issues of mutual interest w/ National Security Advisor @AmbJohnBolton / Συνάντηση ΑΝΥΠΕΞ Γ. Κατρούγκαλου με Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας J. Bolton στην Ουάσιγκτον pic.twitter.com/KZgrm6if2G