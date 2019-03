Συνάντηση Κατρούγκαλου – Τσαβούσογλου

Ουσιαστική κ ειλικρινής συζήτηση εφ’όλης της ύλης με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μ. Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες.

Substantive and sincere discussion on all issues with MFA of Turkey @MevlutCavusoglu in Brussels. pic.twitter.com/fbYXCJwCGJ