Think: Έκθεση φόρος τιμής στη «βασίλισσα της σόουλ» Αρίθα Φράνκλιν

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η έκθεση «Think: A Tribute to the Queen of Soul» εγκαινιάζεται σήμερα Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 21 Ιανουαρίου 2019.

«Είναι μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να κοιτάξουν πίσω, να θυμηθούν και να προβληματιστούν» δήλωσε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Μουσείου Wright, Κέλι Μέιτζορ Γκριν στην εφημερίδα Detroit Free Press.