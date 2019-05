Το δόγμα αντιμετώπισης του Πορθητή: Η Κύπρος αποφασίζει η Ελλάδα συμπαραστέκεται!

Πηγή: Militaire, Βίντεο: ant1news

«Να αναφερθώ, στην πρόσφατη απόφαση της Τουρκίας να προβεί σε παράνομη γεώτρηση στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια απόφαση την οποία έχουμε καταδικάσει και η οποία έχει προκαλέσει πολλές διεθνείς αντιδράσεις, όπως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και πολλές άλλες πλευρές. Επικροτούμε την ψύχραιμη και νηφάλια στάση της Κύπρου, παραμένουμε σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και τους κοινοτικούς εταίρους και συμμάχους μας για τις επόμενες ενέργειες και υποστηρίζουμε την Κύπρο σε όλες τις ενέργειες».

Ο ΥΕΘΑ μίλησε για τον “δύσκολο γείτονα” την Τουρκία επισημαίνοντας:

«Έχουμε βέβαια έναν δύσκολο γείτονα. Αντιμετωπίζουμε τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στο χώρο του Αιγαίου και τις διάφορες ανυπόστατες αιτιάσεις, αντιδρώντας πάντα με σύνεση και στρατηγική ψυχραιμία. Παρά τα υφιστάμενα προβλήματα, από την πλευρά μας, καταβάλλουμε μια προσπάθεια εξομάλυνσης. Στη λογική αυτή, προγραμματίζεται το προσεχές χρονικό διάστημα συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπειών των δυο χωρών, για να καθοριστούν δράσεις στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Εμείς, σε κάθε περίπτωση επιζητούμε την ειρήνη και τη σταθερότητα, την ίδια στιγμή όμως προασπίζουμε αποφασιστικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Σκηνικό έντασης από την Άγκυρα

Στον χάρτη απεικονίζεται η κατάσταση που επικρατεί γύρω από την Κύπρο! Τα τέσσερα σκάφη υποστήριξης του γεωτρύπανου Πορθητής και του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Barbaros έχουν περικυκλώσει την Κύπρο!

Παρά τις δηλώσεις από Ουάσινγκτον, Μόσχα, Βρυξέλλες, Παρίσι, Λονδίνο, Ρώμη, το καθεστώς Ερντογάν συνεχίζει το παιχνίδι νεύρων στην Μεσόγειο και φαίνεται ότι θα το τραβήξει αρκετά.

Current situation (07/05 02:00LT) with #Turkish vessels in East Mediterranean sea. 1 Third support vessel #LOUISA SIEM ( #KORKUT) 2, #FATIH drill vessel SOPHIA SASHA SIEM support vessels 3.#BARBAROS HAYREDDIN research vessel #APOLLO MOON support vessel 4. #TANUX 1 support vessel pic.twitter.com/IdrAGjPcpN