ΥΠΟΙΚ: Fake news η δήλωση Τσακαλώτου στο CNBC ότι η ΝΔ θα έρθει στην εξουσία - Μαξίμου: Αντιπολίτευση για κλάματα

Μύλος με τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου σε συνέντευξή του στο CNBC, όπου φαίνεται να παραδέχθηκε ότι η ΝΔ θα κερδίσει τις εκλογές και θα είναι κυβέρνηση, προκαλώντας μάλιστα και το σχόλιο της ΝΔ «Τον ευχαριστούμε δημοσίως». Το υπουργείο οικονομικών θεωρεί λάθος την μετάφραση και fake news την είδηση που υιοθέτησε η ΝΔ δίνοντας την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι «η ΝΔ σπεύδει να υιοθετήσει τα fake news των φίλα προσκείμενων σε αυτήν ΜΜΕ με ανακοινώσεις τραγικοκωμικές» και καταλήγει λέγοντας ότι «δείχνει γιατί το ενδεχόμενο να κυβερνήσει είναι και μη πιθανό και ατυχές».

Στη δήλωση του κ. Τσακαλώτου, όταν ρωτήθηκε από την δημοσιογράφο εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα στήριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην επαναδιαπραγμάτευση με τους πιστωτές, στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία σχηματίσει κυβέρνηση, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, αναφέρονται τα εξής:

«Δεν θα αλλάζαμε τη θέση μας μόνον επειδή η Νέα Δημοκρατία θα ήταν στην εξουσία. Δεν πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανόν να είναι στην εξουσία, αλλά στην απίθανη και ατυχή περίπτωση να είναι στην εξουσία, φυσικά. Εάν ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία αυτού που θα ήθελαν να πετύχουν, θα τους στηρίζαμε, αλλά δεν θα τους στηρίζαμε σε πολλούς άλλους τομείς, ιδίως καθώς δεν γνωρίζουμε πραγματικά ποιο είναι το πρόγραμμα τους. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών υπολόγισε ότι το κόστος των ανακοινώσεων τους έως τώρα είναι 5 δισ. το πρώτο έτος και άλλα 4 δισ. τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Δεν έχουμε λάβει καμία σοβαρή απάντηση από τη ΝΔ από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Γνωρίζετε ότι εμείς ξοδεύουμε 900 εκατ. επιπλέον- όχι 900 δισ. ευρώ- 900 εκατ. επιπλέον το 2019. Από πού θα βρεθούν τα επιπλέον 4 δισ. για να φτάσουν τα 5,8 δισ. που θα ανακοινώσουν, μόνον ο Θεός το γνωρίζει. Σίγουρα όχι εμείς.»

Η απομαγνητοφώνηση στα Αγγλικά, όπως την έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών:

Q: So let's imagine a scenario where New Democracy actually forms the next government. Would SYRIZA then given what you just said support Kyriakos Mitsotakis in getting that renegotiation from the creditors?

A: Of course, of course we did we wouldn't change our position just because new democracy was in power. I don’t think it's very likely they will be in power but in the unlikely and unfortunate eventuality that they are in power of course. If that was one of their main building blocks of what they wanted to do we would support them but we wouldn't support them in a large number of other areas especially since we actually don't know what their programme is. My deputy minister, the alternate minister for economy in the budget debate estimated that the cost of their announcements so far was 5 billion in the first year and another 4 billion over the next four years. Now we've had no serious response from New Democracy on where that money's coming from. So, you know we spent the 900 million extra -- not 900 billion -- 900 million extra in 2019 where the extra four billion to get to the 5.8 billion that they will announce come from God only knows. Certainly we don't.

Η συνέντευξη του κ. Τσακαλώτου στο CNBC προκάλεσε νωρίτερα το σχόλιο της ΝΔ, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να ευχαριστήσει δημοσίως τον υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο», τονίζει με δηκτικό ύφος η αξιωματική αντιπολίτευση,.

«Όχι τόσο για την αυτονόητη πρόβλεψή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ηττηθεί στις εκλογές, όσο κυρίως για την διαβεβαίωσή του ότι το κόμμα του ως αντιπολίτευση θα στηρίξει το αίτημά της Νέας Δημοκρατίας για τη μείωση των υψηλότατων δημοσιονομικών πλεονασμάτων που εκείνος υπέγραψε. Είναι αξιέπαινο να αναγνωρίζει κανείς, έστω και καθυστερημένα, τα λάθη του», αναφέρει η ΝΔ.

Μαξίμου: Αντιπολίτευση για κλάματα

Κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ανακοίνωση της ΝΔ αναφέρουν:

«Πλέον δύσκολα μπορεί κανείς να διακρίνει πότε η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης παράγουν τα fake news και πότε απλά γελοιοποιούνται γιατί τα καταναλώνουν αμάσητα από τα ΜΜΕ τους, όπως σήμερα με τις δήθεν δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Και στις δύο περιπτώσεις πάντως, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: Αντιπολίτευση για κλάματα».