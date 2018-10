Γυναίκα χωρίς όνομα, αλλά με... νούμερα!

γράφει o Βασίλης Μπουζιώτης

Πολλές οι σειρές που «έσκασαν» μύτη με την έναρξη της σεζόν, αυτή όμως που κλέβει τις εντυπώσεις και παράλληλα «χτυπά» καλά νούμερα τηλεθέασης είναι η καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 «Γυναίκα χωρίς όνομα», που αποκτά φανατικό κοινό! Eλειπε από το γυαλί μια καθημερινή δραματική σειρά με ανατροπές και εκπλήξεις και δη σε μια σεζόν που οι κωμωδίες έχουν τον... πρώτο ρόλο! Η εν λόγω σειρά έχει ευφάνταστο σενάριο και «δένει» εξαιρετικά τις ιστορίες των ηρώων της, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Δεν μου αρέσουν οι συγκρίσεις γενικώς, ούτε και ειδικώς, αλλά το σίριαλ αυτό θυμίζει παλιές καλές εποχές της TV, που... κοβόμασταν (!) για «Μυστικά της Εδέμ», «Βέρα στο δεξί» κ.λπ. Καθημερινό δυνατό είχαμε χρόνια να δούμε. Ψέματα λέω;

Ασος της σειράς το σενάριό της, άσος η σκηνοθεσία της -η Βίκυ Μανώλη και ο Λίνος Χριστοδούλου στα καλύτερά τους-, ενώ στη διανομή συναντάμε μια γερή... dream team! Από τη μια υπάρχουν άξιοι ηθοποιοί, όπως οι Μαριάννα Τουμασάτου (σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος της δουλειάς επάξια, «κεντώντας» στον δύσκολο και απαιτητικό ρόλο της!) Ταμίλα Κουλίεβα, Κώστας Καζανάς, Ευαγγελία Μουμούρη, που καταθέτουν εμπειρία και δυναμική.

Και από την άλλη υπάρχει νέο αίμα που «γράφει» εξαιρετικά. Η πρωτοεμφανιζόμενη Ντόρα Μακρυγιάννη... βουτά στα βαθιά με πρώτο ρόλο και τα καταφέρνει εξαιρετικά, ενώ πλάι της αρέσουν, ανάμεσα σε άλλους, η Μαρκέλα Γιαννάτου, ο Πάνος Νάτσης, η Αλεξάνδρα Ταβουλάρη και ο Θανάσης Πατριαρχέας. Οι καίριοι σκηνοθέτες τούς καθοδηγούν αποτελεσματικά και είναι εντυπωσιακότατη η «χημεία» που έχουν με τους εμπειρότερους συναδέλφους τους. Ευχάριστη έκπληξη η δυνατή συμμετοχή του -προπονητή πόλο πλέον- Αντώνη Βλοντάκη που η τριβή του με τον χώρο της υποκριτικής φέρνει αποτελέσματα!

Θα παραμείνω στο θέμα «νέο αίμα» -ή προτιμάτε το... new blood in the block;- γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι σε δυο-τρεις νέες σειρές -ανάμεσά τους και το «Πέτα τη φριτέζα» και το «Τατουάζ» και το «Οσο έχω εσένα»- έχει δοθεί η ευκαιρία σε νέους ηθοποιούς να δείξουν τις δυνάμεις τους και δη σε βασικούς, πρώτους ρόλους. Ο παλιός είναι αλλιώς, δεν το συζητώ, αλλά και... ο νέος είναι ωραίος και αυτό πρέπει να το στηρίζουν και να το προβάλλουν. Το κάνουν σιγά-σιγά και καλό θα είναι να το κρατήσουν, για να ανανεωθεί λίγο το «υλικό». Ελήφθη;

Πάμε και στο «ο παλιός είναι αλλιώς». Τι ωραία που με τη σειρά «Γυναίκα χωρίς όνομα» επανήλθε τηλεοπτικά ο υπέροχος Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, που είχε διαπρέψει και λέγοντας ειδήσεις και παίζοντας σε σειρές που έγραψαν ιστορία - δείτε «Δις εξαμαρτείν». Είχε λείψει πολύ και στην επιστροφή του μας θυμίζει τη σπάνια υποκριτική στόφα που διαθέτει!