Απίστευτο: Ρομπότ-μοναχή κηρύσσει τον βουδισμό

Με επιβλητικό ύψος 1,95 μέτρων, βάρος 60 κιλών και κόστος 100 εκατομμυρίων γεν, το ρομπότ έχει προκύψει από μια συνεργασία ερευνητών του Πανεπιστημίου της Οσάκα με επικεφαλής τον καθηγητή ρομποτικής Χιρόσι Ισιγκούρο και τους υπεύθυνους του ιστορικού βουδιστικού ναού ζεν, που λειτουργεί από το 1619, σύμφωνα με τη βρετανική «Daily Mail» και την ιαπωνική «Japan Times».

Το σώμα της Μιντάρ-Κάνον είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, το κεφάλι, οι ώμοι και τα χέρια της είναι καλυμμένα με ένα υλικό από σιλικόνη, ενώ έχει μια κάμερα στο αριστερό μάτι της, που την κάνει να δείχνει σαν να κοιτάζει κάποιον.

Η ρομπο-μοναχή έκανε το πρώτο κήρυγμα της σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, μιλώντας με απλά λόγια για τη «Σούτρα της Καρδιάς» στην ιαπωνική γλώσσα, ενώ υπότιτλοι στα αγγλικά και στα κινεζικά εμφανίζονταν στον τοίχο για τους τουρίστες που θέλουν να μάθουν περισσότερα για τη βουδιστική διδασκαλία της συμπόνιας.

Το ρομπότ θα αρχίσει επίσημα τα κηρύγματα του στο κοινό τον Μάρτιο.

Have you ever thought about a robot monk?

Kodaiji Temple in Japanese city of #Kyoto introduces Android robot Kannon Mindar to explain and preach Buddhism in simple words to visitors; Kannon to be on duty from early March pic.twitter.com/CdsJmYyzCU