Το Facebook ποντάρει στη νέα του συσκευή εικονικής πραγματικότητας Oculus Quest

Το Facebook παρουσίασε, σε εκδήλωση στις ΗΠΑ, τη νέα του ασύρματη συσκευή εικονικής πραγματικότητας Oculus Quest, η οποία θα κυκλοφορήσει στην αγορά την άνοιξη του 2019.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

H Oculus Rift, η οποία φοριέται στο κεφάλι και συνοδεύεται από δύο χειριστήρια, δεν χρειάζεται υπολογιστή για να λειτουργήσει, ενώ θα κοστίζει 399 δολάρια, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς και το BBC. Η εταιρεία θα κυκλοφορήσει, επίσης, 50 παιγνίδια για τη νέα συσκευή, στην οποία ποντάρει προκειμένου να τονώσει το ενδιαφέρον των χρηστών για την εικονική πραγματικότητα.

Το Facebook είχε εξαγοράσει την κατασκευάστρια εταιρεία Oculus to 2014 αντί τριών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έχει ήδη κυκλοφορήσει τη συσκευή Oculus Rift που πρέπει να συνδεθεί σε υπολογιστή (και η οποία θα συνεχίσει να πουλιέται), ενώ φέτος το Μάιο κυκλοφόρησε την αυτόνομη συσκευή της Oculus Go με τιμή 199 δολάρια. Σύμφωνα με την εταιρεία SuperData, πουλήθηκαν περίπου 289.000 συσκευές Go έως τον Ιούνιο του 2018.

Μιλώντας στην εκδήλωση στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας, ο επικεφαλής του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ παραδέχθηκε ότι η εταιρεία βρίσκεται πολύ πίσω από το διακηρυγμένο το 2017 στόχο της ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι να χρησιμοποιούν τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας (VR). Όπως είπε, δεν έχει επιτευχθεί ούτε το 1% αυτού του στόχου.

Οι πωλήσεις συσκευών VR εμφανίζουν μείωση αντί για αύξηση. «Σαφώς η βιομηχανία VR πασχίζει να απογειωθεί. Φέτος αναμένουμε πτώση 23% των πωλήσεων τέτοιων συσκευών», δήλωσε ο αναλυτής Μπράιαν Μα της εταιρείας ερευνών IDC. Εν μέρει αυτό οφείλεται στο ότι εταιρείες όπως η Samsung φαίνεται να εγκαταλείπουν τα σχέδια τους για συσκευές VR, που συνδυάζονται με τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα για να προσφέρουν την εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, αν και «επιθετική» η τιμολόγηση των συσκευών της Oculus, δεν έχει ακόμη κάμψει τους δισταγμούς των καταναλωτών. «Η τιμή του Oculus Quest είναι εντυπωσιακά χαμηλή. Αλλά αν η τιμή ήταν το μόνο εμπόδιο, τότε το φθηνότερο Oculus Go θα είχε καταφέρει να πουλήσει πολλά περισσότερα κομμάτια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το περιεχόμενο», είπε ο Μα.