Eurostat: Επτά στους δέκα πολίτες της ΕΕ αντιλαμβάνονται την υγεία τους ως καλή ή πολύ καλή

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, που αντιλαμβάνεται την υγεία του ως καλή ή πολύ καλή, καταγράφηκε στην Ιρλανδία (83%), την Κύπρο (78%), την Ιταλία και τη Σουηδία (77%)., τις Κάτω Χώρες (76%) και τη Μάλτα (75%), ενώ ακολουθούν η το Βέλγιο και η Ισπανία με 74% και η Ελλάδα με 73%. Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, το χαμηλότερο ποσοστό αναφέρθηκε στη Λιθουανία και τη Λετονία (από 44%), την Πορτογαλία (49%), την Εσθονία (53%), την Πολωνία και την Ουγγαρία (από 59%).

