Μελέτη: Ένας στους τέσσερις ανθρώπους άνω των 25 κινδυνεύει με εγκεφαλικό - Ποιος ο κίνδυνος ανά χώρα

Η νέα έρευνα δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις του κινδύνου από χώρα σε χώρα. Ο κίνδυνος εγκεφαλικού για έναν 25χρονο κυμαίνεται από 8% ως 39%, ανάλογα με το πού ζει. Τον μεγαλύτερο κίνδυνο έχουν οι Κινέζοι και γενικότερα οι κάτοικοι της ανατολικής Ασίας (39%), καθώς επίσης των Βαλκανίων, ενώ τον μικρότερο οι κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής (12%). Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή Γκρέγκορι Ροθ του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης της Υγείας του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον στο Σιάτλ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό "The New England Journal of Medicine", υπολόγισαν ότι κατά μέσο όρο ο δια βίου κίνδυνος εγκεφαλικού διεθνώς μετά τα 25 είναι 24,9% (18,3% για ισχαιμικό εγκεφαλικό και 8,2% για αιμορραγικό). Το ισχαιμικό συμβαίνει όταν ένας θρόμβος σε ένα αιμοφόρο αγγείο εμποδίζει την τροφοδοσία του εγκεφάλου με αίμα, ενώ το αιμορραγικό όταν συμβαίνει ρήξη κάποιου εγκεφαλικού αγγείου.