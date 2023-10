Concealer Lips: Το μακιγιάζ των ‘00s που ξαναφέρνει στο προσκήνιο η Sofia Richie

Το συγκεκριμένο στιλ μεσουρανούσε εκείνη την περίοδο αφού οι πιο hot διασημότητες, όπως η Rihanna και η Kim Kardashian, το είχαν υιοθετήσει. Ωστόσο, όπως πολλά ακόμα looks από τα παλιά, έτσι και τα “concealer lips” αναβιώνουν και κάνουν την εμφάνισή τους όλο και πιο συχνά στο TikTok και στα social media. Πρόσφατα μάλιστα το look έλαβε και τη σφραγίδα έγκρισης ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς It Girl, κάτι που προμηνύει το δυναμικό comeback του.