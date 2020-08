Δυο λόγοι για να βάλεις τις πιπεριές στη διατροφή σου

Οι πιπεριές είναι φρούτα που ανήκουν στην οικογένεια nighthade. Σχετίζονται με πιπεριές τσίλι, ντομάτες και αρτόκαρπα, τα οποία προέρχονται από την Κεντρική και Νότια Αμερική.

Πηγή: queen.gr

Ονομάζονται επίσης γλυκές πιπεριές ή κοκκινοπιπεριές, και μπορούν να καταναλωθούν ωμές ή μαγειρεμένες. Είναι χαμηλές σε θερμίδες και εξαιρετικά πλούσιες σε βιταμίνη C και άλλα αντιοξειδωτικά, καθιστώντας τις μια εξαιρετική προσθήκη σε μια υγιεινή διατροφή.

Οι πιπεριές διατίθενται σε διάφορα χρώματα, όπως κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί και πράσινο. Οι πράσινες, άγουρες πιπεριές έχουν ελαφρώς πικρή γεύση και δεν είναι τόσο γλυκές όσο οι πλήρως ώριμες. Οι φρέσκες, ωμές πιπεριές αποτελούνται κυρίως από νερό (92%), το υπόλοιπο είναι υδατάνθρακες και μικρές ποσότητες πρωτεΐνης και λίπους.

Τα κύρια θρεπτικά συστατικά σε 100 γραμμάρια ωμών κόκκινων πιπεριών είναι:

Θερμίδες: 31

Νερό: 92%

Πρωτεΐνη: 1 γραμμάριο

Υδατάνθρακες: 6 γραμμάρια

Ζάχαρη: 4,2 γραμμάρια

Ίνες: 2,1 γραμμάρια

Λίπος: 0,3 γραμμάρια

Όπως τα περισσότερα ολόκληρα φυτικά τρόφιμα, οι πιπεριές θεωρούνται υγιεινά τρόφιμα. Η υψηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών έχει συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο πολλών χρόνιων ασθενειών, όπως καρκίνου και καρδιακών παθήσεων. Επιπλέον, οι πιπεριές μπορεί να έχουν πολλά άλλα οφέλη για την υγεία.

#1. Υγεία των ματιών

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι προβλημάτων όρασης περιλαμβάνουν εκφυλισμό της ωχράς κηλίδας και καταρράκτη, οι κύριες αιτίες των οποίων είναι η γήρανση και οι λοιμώξεις. Ωστόσο, η διατροφή μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των ασθενειών. Η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη - τα καροτενοειδή που βρίσκονται σε σχετικά υψηλές ποσότητες σε πιπεριές - μπορεί να βελτιώσουν την υγεία των ματιών όταν καταναλώνονται σε επαρκείς ποσότητες.

Στην πραγματικότητα, προστατεύουν τον αμφιβληστροειδή σας - το ευαίσθητο στο φως εσωτερικό τοίχωμα του ματιού σου - από οξειδωτική βλάβη. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση τροφών πλούσιων σε αυτά τα καροτενοειδή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο τόσο του καταρράκτη, όσο και του εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας. Έτσι, η προσθήκη πιπεριών στη διατροφή σου μπορεί να σε βοηθήσει να μειώσεις τον κίνδυνο οφθαλμικής βλάβης.

#2. Προλαμβάνει την αναιμία

Η αναιμία είναι μια κοινή πάθηση που χαρακτηρίζεται από μειωμένη ικανότητα του αίματός σου να μεταφέρει οξυγόνο. Μία από τις πιο συχνές αιτίες της αναιμίας είναι η έλλειψη σιδήρου, τα κύρια συμπτώματα της οποίας είναι η αδυναμία και η κόπωση.

Οι κόκκινες πιπεριές αποτελούν μια αξιοπρεπή πηγή σιδήρου, αλλά είναι επίσης εξαιρετικά πλούσιες σε βιταμίνη C, η οποία αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου από το έντερο. Στην πραγματικότητα, μια μεσαίου μεγέθους κόκκινη πιπεριά μπορεί να περιέχει το 169% του RDI για τη βιταμίνη C. Η διατροφική απορρόφηση σιδήρου αυξάνεται σημαντικά όταν καταναλώνεις φρούτα ή λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C.

Για αυτόν τον λόγο, η κατανάλωση ωμών πιπεριών μαζί με τρόφιμα πλούσια σε σίδηρο - όπως κρέας ή σπανάκι - μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση των αποθεμάτων σιδήρου του σώματός σου, μειώνοντας τον κίνδυνο αναιμίας.