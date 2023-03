Η αγαπημένη φούστα της Carrie Bradshaw θα γίνει και δική μας αυτή την άνοιξη

Δεν υπάρχει πιο διάσημη και cult για το στιλ της τηλεοπτική ηρωίδα από την Carrie Bradshaw.

Η Carrie έχει ορισμένα signature στιλ τα οποία επαναλαμβάνονται σε όλο το Sex and the City, αλλά και στο reboot της σειράς, And Just Like That, και ένα από αυτά είναι η φούστα σε γραμμή Α.

Είτε πρόκειται για μια dramatic tutu skirt, δηλαδή φούστα μπαλαρίνας από τούλι, είτε για ένα φόρεμα με φούστα σε γραμμή της δεκαετίας του ’50, η full skirt είναι μια σιλουέτα που έχει αγαπήσει πολύ η Carrie. Παράλληλα είναι και ένα στιλ στο οποίο επέστρεψαν οι costume designers για τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του And Just Like That.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr