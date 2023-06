Η Patricia Field άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη μόδα μέσα από το «Sex & the City» και συνεχίζει

Από τις περίφημες μπουτίκ της στη Νέα Υόρκη, στο Sex & the City και το Emily in Paris, στο And Just Like That… και τη νέα σειρά του Netflix, Glamorous, η Patricia Field γράφει ιστορία στη βιομηχανία της μόδας ακόμα και σήμερα.